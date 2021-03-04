В Виннице "герой парковки" жестко отметелил мужчину, но история закончилась неожиданно

В Виннице "герой парковки" поставил свой автомобиль на газон, после чего от прохожего ему поступило замечание. Водитель выбежал из машины и начал бить ногами мужчину
Видео нападения опубликовали на странице "Зупини Лося" на Facebook.
На странице написали, что страна должна знать своих "героев" в лицо. Но как оказалось, не все так просто в этой истории.
В Винннице водитель избил мужчину за замечание о парковке
Позже выяснилось, что нарушитель подкупил мужчину, оплатив ему в сервисе ремонт телефона. Мужчина, сделавший ему замечание, согласился урегулировать конфликт мирно. Несмотря на свое избиение он пожал руку "герою парковки".
Более того, участники конфликта записали видео, на котором рассказали, что уладили ссору мирно.
В комментариях украинцы не поняли, почему мужчина, которого избили, согласился уладить все мирно.
Как мы ранее писали, в Киеве "герой парковки" получил гневное послание.