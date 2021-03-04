В Виннице "герой парковки" жестко отметелил мужчину, но история закончилась неожиданно

На странице написали, что страна должна знать своих "героев" в лицо. Но как оказалось, не все так просто в этой истории.

В Винннице водитель избил мужчину за замечание о парковке

Позже выяснилось, что нарушитель подкупил мужчину, оплатив ему в сервисе ремонт телефона. Мужчина, сделавший ему замечание, согласился урегулировать конфликт мирно. Несмотря на свое избиение он пожал руку "герою парковки".

В Виннице возник конфликт между двумя мужчинами (фото:facebook.com/groups/roadcontrol)

Более того, участники конфликта записали видео, на котором рассказали, что уладили ссору мирно.

В комментариях украинцы не поняли, почему мужчина, которого избили, согласился уладить все мирно.