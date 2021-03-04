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В Виннице "герой парковки" жестко отметелил мужчину, но история закончилась неожиданно

Автор: Людмила Жукова

В Виннице "герой парковки" поставил свой автомобиль на газон, после чего от прохожего ему поступило замечание. Водитель выбежал из машины и начал бить ногами мужчину

Видео нападения опубликовали на странице "Зупини Лося" на Facebook.

На странице написали, что страна должна знать своих "героев" в лицо. Но как оказалось, не все так просто в этой истории.

В Винннице водитель избил мужчину за замечание о парковке

Позже выяснилось, что нарушитель подкупил мужчину, оплатив ему в сервисе ремонт телефона. Мужчина, сделавший ему замечание, согласился урегулировать конфликт мирно. Несмотря на свое избиение он пожал руку "герою парковки".

В Виннице возник конфликт между двумя мужчинами (фото:facebook.com/groups/roadcontrol)

Более того, участники конфликта записали видео, на котором рассказали, что уладили ссору мирно.

В комментариях украинцы не поняли, почему мужчина, которого избили, согласился уладить все мирно.

  • Як би ця ситуація була в європейскій країні, то б прийшлось йому і автівку продати. А так і будем жити до тих пір в бідноті поки люба с... зможе підняти на тебе руку а тим паче ногу.
  • Краще таких конфліктів не допускати. Ну припаркувався х*рово, ну зробили зауваження, то від‘їдь.. просто цьому водію повезло, що він не натрапив на когось більш буйного із пістолетом.
  • Дешево! Мав би відповісти по закону.
  • Ужасно, стыд и срам.Я бы ему такого не простила, получить столько раз поджопник. Так его унижал, колбасил как не потреб, а тот ручку пожал.

Как мы ранее писали, в Киеве "герой парковки" получил гневное послание.

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Новости Украины Герой парковки
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