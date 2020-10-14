Винник заразил коронавирусом "любимую": отрицала существование болезни

Таисия Сватко, которую в СМИ часто называют "возлюбленной" или "женой" Олега Винника, призналась, что переболела коронавирусом. 44-летняя бэк-вокалистка Сватко (Таюне) сообщила на своей странице в Instagram, что отрицала существование COVID-19.

Таюне рассказала, что вирус ее накрыл очень сильно и она иногда даже плакала от боли.

"Вы когда-нибудь плакали от крепатуры? А я плакала…Так "закрепатурил" меня коронавирус, в существовании которого я долгое время сомневалась, даже больше – абсолютно не верила. Но меня накрыла эта коронная история, я убедилась, что это даже больше правды", - написала певица.

Она рассказала, как проходила эта болезнь и у нее и перечислила все симптомы, которые появлялись один за другим в течение недели.

"Исчезли обоняние и вкус, температура первые четыре дня унесла всю силу, в теле такая крепатура, что я поднимала весь мир, обнаружили двустороннее воспаление легких, на третий день пропал голос, на четвертый вернулся, антибиотики, которые я принимала в своей жизни и меня спасали - на этот раз вызвали яростную аллергию на глаза, сплошная сонливость, еда — неинтересно, двигаться — не могу. Это было совершенно незнакомое мне состояние, неделю не давало мне нормально жить, на восьмой день стало легче, с каждым днем легче", - сообщила Таюне.

Артистка рассказала, что уже официально выздоровела и готова к работе и пожелала всем осторожности и выздоровления.

"Сейчас я официально здоровая и к работе готова! Спасибо, мои друзья, за поддержку! Выздоравливайте скорее, кто тоже заболел! Берегите себя те, кто до сих пор сомневается, как я недавно. Держитесь все! Переживем и это. Будем все здоровы!" – добавила Таюне.

Напомним, ранее мы писали о том, что переболевший коронавирусом Винник выступил на празднике кумы Путина.

А также рассказывали о том, что Олег Винник заразился коронавирусом.