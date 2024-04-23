На Вінниччині похоронили поліцейського Максима Зарецького, який загинув у перестрілці: фото

На Вінниччині попрощалися із загиблим поліцейським

Прощання із Максимом відбулося у його рідному місті Бершадь. Провести в останню путь загиблого поліцейського прийшли його рідні, близькі, керівники та особовий склад поліції Вінниччини.

Максима похоронили на центральному кладовищі Бершаді. Йому посмертно надали звання капрала.

Колеги та друзі Максима згадують його як щирого, доброзичливого та мужнього чоловіка, що був патріотом своєї країни і мріяв зробити її кращою.

Максима Зарецького похоронили у рідному місті Бершадь (фото: Telegram/МВС України)

Що відомо про вбивство Максима

Рядовий поліції інспектор сектору реагування патрульної поліції відділу поліції №1 Гайсинського райуправління Максим Зарецький під час комендантської години у Гайсинському районі 20 квітня зупинив авто для перевірки документів. Двоє чоловіків в машині відкрили вогонь. В наслідок поранення Максим загинув. Інший патрульний перебуває у лікарні.

Пізніше поліцейські виявили транспортний засіб підозрюваних, а також на тому ж місці виявили певні боєприпаси.

21 квітня в Одеській області затримали підозрюваних - батька 52 років та 26-річного сина. Фігуранти справи зізнались, що напад вчинили, бо перевозили бойові гранати.