Виникне нудота та біль в животі: яку харчову добавку не можна приймати без дозволу лікаря

Як магній впливає на організм

Сімейний лікар Дарина Дмитрієвська розповіла, що магній є кофактором (активатором) для понад 300 систем ферментів. Це означає, що за його участю відбувається безліч різноманітних біохімічних реакцій в організмі.

Зокрема, синтез білків, функціонування м’язів та нервів, контроль рівня глюкози в крові та регуляція кров’яного тиску.

Цей елемент необхідний для виробництва енергії, синтезу ДНК, РНК та антиоксиданту глутатіону, сприяє структурному розвитку кісток.

З яких продуктів можна отримати магній

Мікроелемент міститься в рослинних і тваринних продуктах. Наприклад, гарними його джерелами є зелені листові овочі, як-от шпинат, бобові, гарбузове насіння, кеш’ю, арахіс, банани, родзинки, чорний шоколад.

Організм людини зазвичай поглинає близько 30-40% від спожитого з продуктами магнію.

Чи може розвинутись нестача магнію

За словами лікаря, нестача такого мікроелемента може розвинутись. Проте це зустрічається досить рідко, оскільки нирки обмежують виділення цього мінералу з сечею. Однак, певні захворювання, хронічний алкоголізм або приймання певних медикаментів можуть призвести до дефіциту магнію.

Про нестачу можуть свідчити такі ознаки, як втрата апетиту, нудота, блювота, втома й слабкість. А також:

оніміння, поколювання в тілі

м'язові спазми або судоми

зміни настрою

аритмія та спазми коронарних артерій

У кого нестача магнію

Щодо нестачі магнію виділяють кілька груп ризику. Загалом, це люди, які зазвичай споживають мало елемента з їжею або мають медичні стани, які зменшують всмоктування магнію з кишківника. Серед них люди, які:

мають захворювання травного тракту

мають цукровий діабет 2-го типу

зловживають алкоголем

люди старшого віку

Зрозуміти, чи має людина дефіцит, досить складно, оскільки більшість магнію знаходиться всередині клітин або в кістках.

Найбільш поширений і легко доступний метод - це вимірювання концентрації магнію в сироватці крові.

Чи потрібно всім приймати магній

Якщо людина має виражену нестачу мінералу або знаходиться в групі ризику, їй можуть призначити дієтичні добавки з магнієм.

Добова норма становить:

немовлята - 30 мг

діти 6-12 місяців - 75 мг

діти 1-3 роки - 80 мг

діти 4-8 років - 130 мг

діти 9-13 років - 240 мг

діти 14-18 років - 360-410 мг

дорослі - 310-420 мг

Ризики надмірного споживання

Занадто велика кількість магнію з їжею не становить ризику, оскільки нирки видаляють надмірні кількості елемента із сечею. Проте надмірні дози мінералу з дієтичних добавок або медикаментів (магній входить до складу деяких послаблювальних засобів) часто призводять до діареї, яку може супроводжувати нудота та болі в животі.

Серед симптомів передозування виокремлюють:

гіпотензію (зниження кров’яного тиску)

нудоту або блювоту

почервоніння обличчя

затримку сечі

депресію і втому

слабкість м’язів

утруднене дихання

аритмію

Ризик передозування збільшується при порушенні функції нирок або нирковій недостатності, оскільки здатність організму в такому стані видаляти надлишок магнію зменшується або втрачається.

Тому обов’язково проконсультуйтесь із лікарем. Є імовірність, що ваш організм отримує все, що треба, з їжі.