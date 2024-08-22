Виникає нудота та біль: 6 вітамінів, які можуть нашкодити шлунку

Які дієтичні добавки можуть нашкодити шлунку

За даними Національного інституту здоров’я (NIH), побічні ефекти добавок найімовірніше виникнуть, якщо ви приймаєте їх у високих дозах або приймаєте багато добавок одночасно.

Багато добавок містять активні інгредієнти, які можуть сильно впливати на організм. Завжди варто бути готовими до можливих побічних реакцій, особливо коли приймаєте новий продукт.

Залізо

Організм потребує заліза, щоб виробляти гемоглобін, білок, що міститься в червоних кров’яних тільцях, який допомагає транспортувати кисень від легенів до решти тіла.

Якщо ви не отримуєте його достатньо, то у вас може розвинутися залізодефіцитна анемія, яка може спричинити ряд симптомів, включаючи втому, слабкість, запаморочення, прискорене серцебиття тощо.

Доктор медичних наук Радж Дасгупта розповів, що добавки заліза зазвичай використовуються для лікування та профілактики залізодефіцитної анемії, але вони можуть негативно впливати на слизову оболонку шлунка та викликати нудоту, запор або спазми в животі.

Людина швидше за все буде відчувати побічні ефекти, коли буде приймати залізо понад 17 мг на день.

Кальцій

Добавки кальцію чудово підтримують здоров’я кісток і запобігають остеопорозу, але іноді вони можуть викликати проблеми з травленням, такі як запор або здуття живота.

Дози, що перевищують 1500 мг на день, швидше за все, можуть пошкодити шлунок або викликати шлунково-кишкові симптоми.

Магній

Магній виконує низку важливих завдань в організмі, а саме бере участь у більш ніж 300 хімічних реакціях.

Він підтримує стабільне серцебиття та зміцнює імунну систему.

Однак більшість людей можуть отримати всю необхідну кількість магнію за допомогою дієти, споживаючи цільні зерна, зелені листові овочі, бобові, горіхи та рибу.

Вітамін С (аскорбінова кислота)

Вітамін С, що міститься в цитрусових, ківі, помідорах, перці та інших фруктах і овочах, корисний для прискорення обміну речовин і імунітету. Однак при надмірному вживанні він також може пошкодити шлунок.

Занадто велика кількість такого вітаміну може подразнювати слизову оболонку шлунка, викликаючи діарею, нудоту або спазми в животі.

Якщо у вас вже є біль у шлунку, кисла природа вітаміну С може ще більше пошкодити його.

Риб'ячий жир

Жирна риба, авокадо, насіння чіа та горіхи є хорошими дієтичними джерелами омега-3 жирних кислот.

Однак лікар каже, що риб'ячий жир може викликати розлад шлунка у деяких людей. Риб'ячий жир багатий омега-3 жирними кислотами, що робить його корисним для серця та зменшує запалення, але він може викликати нудоту, розлад травлення або діарею, особливо у великих дозах.

Вітамін А

Вітамін А, також відомий як ретинол є антиоксидантом, який важливий для поділу клітин, росту, зору, відтворення, імунітету та здоров’я органів.

Можна отримати вітамін А за допомогою дієти, споживаючи печінку, рибу, яйця, молочні продукти та ряд фруктів і овочів.

Але якщо ви споживаєте його занадто багато, то можуть виникнути проблеми зі шлунком, які можуть включати нудоту, втрату апетиту, дратівливість, блювоту, біль у животі та діарею.