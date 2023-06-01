Виникне біль в животі: коли категорично не можна їсти черешню

Кому не можна їсти

За один раз не можна їсти більш як 300 - 400 грамів ягоди. Все тому, що перевищена доза може спровокувати проблеми зі здоров'ям.

Обмежити вживання ягоди варто людям, які схильні до повноти або ж намагаються схуднути. Все через великий вміст глюкози й фруктози.

Також не можна їсти черешню людям:

з гострими та хронічними захворюваннями травного тракту;

з виразкою чи гастритом з підвищеною кислотністю;

з індивідуальною непереносимістю;

з діабетом.

Чи можна їсти на голодний шлунок

Як пишуть Факти, сімейний лікар Лілія Сарахман розповіла, якщо їсти черешню помірковано, невеликими порціями, не натщесерце та попередньо помитими, то можна уникнути всіх небажаних наслідків та отримати тільки користь для організму.

Важливо, що тонкий кишківник може погано засвоювати такі вуглеводи, як черешня. Вона швидко ферментується мікрофлорою (кишковими бактеріями), кінцевими продуктами такого травлення будуть гази.

А це сприяє виникненню метеоризму, здуттю живота, дискомфорту та болю в животі.

Також фруктоза, що міститься в черешні, стимулює шлунково-кишковий тракт виводити воду й електроліти, що призводить до діареї.