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Виникає бажання "з'їсти ще": дієтолог назвала продукти, в які додають підсилювач смаку

В яких продуктах є глутамат натрію та чим шкідливий для організму (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

Глутамат натрію є поширеною харчовою добавкою, яку додають у продукти для підсилення смаку та бажання "з'їсти ще". Варто знати, в яких продуктах він міститься та чим шкідливий для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах міститься натуральний та доданий глутамат натрію.

Що таке глутамат натрію

Це сіль глутамінової кислоти - амінокислоти, яка природно зустрічається в багатьох продуктах харчування. Глутамінова кислота є важливою для організму, зокрема для функціонування мозку та нервової системи.

Природний глутамат натрію можна знайти у таких продуктах:

  • томати - особливо стиглі, містять велику кількість глутамату, який відповідає за їх насичений смак
  • сири - пармезан і рокфор славляться високим вмістом природного глутамату
  • гриби - особливо печериці та шиїтаке
  • м’ясо та риба - вони природно багаті на цю амінокислоту, що робить їх смак насиченим
  • соєвий соус - один із лідерів за вмістом глутамату

Тоді як додають таку речовину в продукти:

  • чипси
  • кетчуп
  • сардини у томатному соусі
  • напівфабрикати - піца
  • м'ясні делікатеси - сосиски, ковбаси
  • локшина швидкого приготування
  • курячі нагетси
  • бульйонні кубики

Чому глутамат важливий

За словами  дієтолога Ольги Безуглої, глутамат є частиною умамі - так званого "п’ятого смаку", який робить страви більш насиченими, окрім солодкого, солоного, кислого та гіркого. Цей смак у природному вигляді ми відчуваємо, коли їмо бульйон, томати чи сири.

Природний глутамат натрію - частина збалансованого харчування. Проблема може виникнути, коли ми споживаємо його в надлишку з обробленими продуктами, де він використовується як добавка для посилення смаку.

Його надлишок підвищує тиск, шкодить роботі нирок, серця та судин. Тому людям із серцево-судинними хворобами слід уникати не лише солоної їжі, а й всього, що має багато натрію, в тому числі глутамату натрію.

 

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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Міністерства охорони здоров'я України.

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