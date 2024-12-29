Виникає бажання "з'їсти ще": дієтолог назвала продукти, в які додають підсилювач смаку

Глутамат натрію є поширеною харчовою добавкою, яку додають у продукти для підсилення смаку та бажання "з'їсти ще". Варто знати, в яких продуктах він міститься та чим шкідливий для здоров'я.
РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах міститься натуральний та доданий глутамат натрію.
Це сіль глутамінової кислоти - амінокислоти, яка природно зустрічається в багатьох продуктах харчування. Глутамінова кислота є важливою для організму, зокрема для функціонування мозку та нервової системи.
Природний глутамат натрію можна знайти у таких продуктах:
Тоді як додають таку речовину в продукти:
За словами дієтолога Ольги Безуглої, глутамат є частиною умамі - так званого "п’ятого смаку", який робить страви більш насиченими, окрім солодкого, солоного, кислого та гіркого. Цей смак у природному вигляді ми відчуваємо, коли їмо бульйон, томати чи сири.
Природний глутамат натрію - частина збалансованого харчування. Проблема може виникнути, коли ми споживаємо його в надлишку з обробленими продуктами, де він використовується як добавка для посилення смаку.
Його надлишок підвищує тиск, шкодить роботі нирок, серця та судин. Тому людям із серцево-судинними хворобами слід уникати не лише солоної їжі, а й всього, що має багато натрію, в тому числі глутамату натрію.
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При написанні матеріалу використовувались такі джерела: Instagram-сторінка дієтолога Ольги Безуглої та сайт Міністерства охорони здоров'я України.