Виникає бажання "з'їсти ще": дієтолог назвала продукти, в які додають підсилювач смаку

Глутамат натрію є поширеною харчовою добавкою, яку додають у продукти для підсилення смаку та бажання "з'їсти ще". Варто знати, в яких продуктах він міститься та чим шкідливий для здоров'я.

РБК-Україна (проект Styler) повідомляє, в яких продуктах міститься натуральний та доданий глутамат натрію.

Що таке глутамат натрію

Це сіль глутамінової кислоти - амінокислоти, яка природно зустрічається в багатьох продуктах харчування. Глутамінова кислота є важливою для організму, зокрема для функціонування мозку та нервової системи.

Природний глутамат натрію можна знайти у таких продуктах:

томати - особливо стиглі, містять велику кількість глутамату, який відповідає за їх насичений смак

сири - пармезан і рокфор славляться високим вмістом природного глутамату

гриби - особливо печериці та шиїтаке

м’ясо та риба - вони природно багаті на цю амінокислоту, що робить їх смак насиченим

соєвий соус - один із лідерів за вмістом глутамату

Тоді як додають таку речовину в продукти:

чипси

кетчуп

сардини у томатному соусі

напівфабрикати - піца

м'ясні делікатеси - сосиски, ковбаси

локшина швидкого приготування

курячі нагетси

бульйонні кубики

Чому глутамат важливий

За словами дієтолога Ольги Безуглої, глутамат є частиною умамі - так званого "п’ятого смаку", який робить страви більш насиченими, окрім солодкого, солоного, кислого та гіркого. Цей смак у природному вигляді ми відчуваємо, коли їмо бульйон, томати чи сири.

Природний глутамат натрію - частина збалансованого харчування. Проблема може виникнути, коли ми споживаємо його в надлишку з обробленими продуктами, де він використовується як добавка для посилення смаку.

Його надлишок підвищує тиск, шкодить роботі нирок, серця та судин. Тому людям із серцево-судинними хворобами слід уникати не лише солоної їжі, а й всього, що має багато натрію, в тому числі глутамату натрію.