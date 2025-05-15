"Він загинув за нас": реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи

Костянтин Грубич

Відомий телеведучий Костянтин Грубич емоційно відреагував на смерть Неліпи, хоча вони й не були близько знайомі.

"Макса вбили kazzspu на своїй загарбницькій війні. Він захищав нас із самого початку повномасштабки. Ми не були близько знайомі", - наголосив він.

"Колись мені пропонували вести телевікторину, від якої начебто "втомився" Неліпа. Я тоді відмовився, бо не бачив себе таким шоуменом на потоці (це велика праця й окремий дар) у чужому для мене форматі. Але своїм героїчним життям і смертю "шоумен" довів "журналісту", що формати можуть змінюватися", - зазначив Грубич.

Марічка Падалко

Також вшанувала пам'ять Неліпи телеведуча Марічка Падалко.

"Максим Неліпа, світла пам'ять. Дякую за захист. Неможливо в це повірити", - зазначила вона.



Неліпа з березня 2022 року захищав Україну в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Анатолій Анатоліч і Юла

Телеведучий Анатолій Анатоліч і його дружина, піарниця Юла опублікували спільний пост із відео, на якому Максим Неліпа співає.

"Коли ми востаннє бачилися з тобою у Вадосі, ми співали, говорили та сміялися. І домовлялися, що знову побачимося. А я знімав ці відео для себе і не збирався постити. Але... Вічна пам'ять, Макс. На щиті, Герой", - зазначив Анатоліч.

Аліна Шаманська

Написала про трагічну загибель Максима Неліпи і блогерка Аліна Шаманська. У своєму пості вона зазначила, що публічні люди теж воюють і, на жаль, помирають.

"Публічні люди теж воюють! По-справжньому! Не для шоу, а іноді й до смерті! Вічна Слава і шана Герою, Максиму Неліпі. Він загинув у бою за нас із вами та нашу землю. З ним пройшло дитинство мільйонів українців! Вічна пам'ять і співчуття родині", - написала Шаманська.

Слава Дьомін

Блогер та інтерв'юер Слава Дьомін у своєму Telegram-каналі зазначив, що нещодавно тільки збирався взяти інтерв'ю в актора-воїна.



Слава Дьомін про Максима Неліпу (скриншот)

Соломія Вітвіцька

Відома телеведуча Соломія Вітвіцька також долучилася до слів співчуття.



Соломія Вітвіцька про Неліпу (скриншот)

Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль висловила свої співчуття родині загиблого героя.



Кароль про Неліпу (скриншот)

Раміна

"Мої співчуття рідним і близьким", - написала телеведуча Раміна.



Раміна про Неліпу (скриншот)

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк також згадала про шоумена.

"Максим Неліпа загинув у бою, а з ним і шматочок нашого дитинства. Світла пам'ять воїну. Світла пам'ять прекрасному телеведучому й акторові", - зазначила вона.



Нікітюк про Макса Неліпу (скриншот)

Григорій Решетнік

"Завжди усміхнений, відкритий, талановитий. Не хочеться в це вірити. Проклята війна забирає найкращих. Світла і вічна пам'ять тобі, герой!" - написав Решетник.



Григорій Решетник про Неліпу (скриншот)

Маша Єфросиніна

"Не можу повірити. Колись працювали разом. Мої співчуття всім рідним. Слава герою", - підкреслила телеведуча.



Єфросиніна про Максима Неліпу (скриншот)

Нагадаємо, Максим Неліпа був актором, шоуменом і телеведучим. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року пішов у ТРО, а потім мобілізувався до ЗСУ. На фронті служив у Силах безпілотних систем.

Про його загибель у ніч на 15 травня повідомила дружина Тамара. За її словами, зараз триває слідство щодо обставин його загибелі 12 травня.

Трагічну новину вже підтвердив брат Неліпи Андрій. Про місце і час прощання з шоуменом і воїном повідомлять пізніше.