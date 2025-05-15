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"Він загинув за нас": реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи

Четвер 15 травня 2025 11:22
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"Він загинув за нас": реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи Максим Неліпа (колаж: РБК-Україна)
Автор: Катерина Собкова

12 травня загинув Максим Неліпа. Відомі українці емоційно відреагували на загибель телеведучого і захисника Максима Неліпи. У соцмережах вони діляться спогадами, фото та словами підтримки родині героя, який віддав життя за незалежність України.

РБК-Україна (проєкт Styler) вирішив зібрати публікації знаменитостей у пам'ять про Максима Неліпу.

Костянтин Грубич

Відомий телеведучий Костянтин Грубич емоційно відреагував на смерть Неліпи, хоча вони й не були близько знайомі.

"Макса вбили kazzspu на своїй загарбницькій війні. Він захищав нас із самого початку повномасштабки. Ми не були близько знайомі", - наголосив він.

"Колись мені пропонували вести телевікторину, від якої начебто "втомився" Неліпа. Я тоді відмовився, бо не бачив себе таким шоуменом на потоці (це велика праця й окремий дар) у чужому для мене форматі. Але своїм героїчним життям і смертю "шоумен" довів "журналісту", що формати можуть змінюватися", - зазначив Грубич.

Марічка Падалко

Також вшанувала пам'ять Неліпи телеведуча Марічка Падалко.

"Максим Неліпа, світла пам'ять. Дякую за захист. Неможливо в це повірити", - зазначила вона.
&quot;Він загинув за нас&quot;: реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи
Неліпа з березня 2022 року захищав Україну в ЗСУ (фото: instagram.com/nelimax252)

Анатолій Анатоліч і Юла

Телеведучий Анатолій Анатоліч і його дружина, піарниця Юла опублікували спільний пост із відео, на якому Максим Неліпа співає.

"Коли ми востаннє бачилися з тобою у Вадосі, ми співали, говорили та сміялися. І домовлялися, що знову побачимося. А я знімав ці відео для себе і не збирався постити. Але... Вічна пам'ять, Макс. На щиті, Герой", - зазначив Анатоліч.

Аліна Шаманська

Написала про трагічну загибель Максима Неліпи і блогерка Аліна Шаманська. У своєму пості вона зазначила, що публічні люди теж воюють і, на жаль, помирають.

"Публічні люди теж воюють! По-справжньому! Не для шоу, а іноді й до смерті! Вічна Слава і шана Герою, Максиму Неліпі. Він загинув у бою за нас із вами та нашу землю. З ним пройшло дитинство мільйонів українців! Вічна пам'ять і співчуття родині", - написала Шаманська.

Слава Дьомін

Блогер та інтерв'юер Слава Дьомін у своєму Telegram-каналі зазначив, що нещодавно тільки збирався взяти інтерв'ю в актора-воїна.
&quot;Він загинув за нас&quot;: реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи
Слава Дьомін про Максима Неліпу (скриншот)

Соломія Вітвіцька

Відома телеведуча Соломія Вітвіцька також долучилася до слів співчуття.
&quot;Він загинув за нас&quot;: реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи
Соломія Вітвіцька про Неліпу (скриншот)

Тіна Кароль

Популярна співачка Тіна Кароль висловила свої співчуття родині загиблого героя.
&quot;Він загинув за нас&quot;: реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи
Кароль про Неліпу (скриншот)

Раміна

"Мої співчуття рідним і близьким", - написала телеведуча Раміна.
&quot;Він загинув за нас&quot;: реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи
Раміна про Неліпу (скриншот)

Леся Нікітюк

Телеведуча Леся Нікітюк також згадала про шоумена.

"Максим Неліпа загинув у бою, а з ним і шматочок нашого дитинства. Світла пам'ять воїну. Світла пам'ять прекрасному телеведучому й акторові", - зазначила вона.
&quot;Він загинув за нас&quot;: реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи
Нікітюк про Макса Неліпу (скриншот)

Григорій Решетнік

"Завжди усміхнений, відкритий, талановитий. Не хочеться в це вірити. Проклята війна забирає найкращих. Світла і вічна пам'ять тобі, герой!" - написав Решетник.
&quot;Він загинув за нас&quot;: реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи
Григорій Решетник про Неліпу (скриншот)

Маша Єфросиніна

"Не можу повірити. Колись працювали разом. Мої співчуття всім рідним. Слава герою", - підкреслила телеведуча.
&quot;Він загинув за нас&quot;: реакція українських зірок на смерть Максима Неліпи
Єфросиніна про Максима Неліпу (скриншот)

Нагадаємо, Максим Неліпа був актором, шоуменом і телеведучим. З перших днів повномасштабного вторгнення РФ у лютому 2022 року пішов у ТРО, а потім мобілізувався до ЗСУ. На фронті служив у Силах безпілотних систем.

Про його загибель у ніч на 15 травня повідомила дружина Тамара. За її словами, зараз триває слідство щодо обставин його загибелі 12 травня.

Трагічну новину вже підтвердив брат Неліпи Андрій. Про місце і час прощання з шоуменом і воїном повідомлять пізніше.

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