"Він забув, що голий!" - лише верхівка айсберга. Покоївка шокує історіями з готельного життя

Покоївка одного з готелів відверто розповіла про речі, які бачила в номерах гостей. Деякі предмети або поведінка гостей її неймовірно вразили та навіть шокували.

Що найбільше вразило жінку в номерах гостей готелю, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на підкаст "Життя інших людей" на YouTube.

Жінка пропрацювала покоївкою понад 20 років у США і зізнається, що інколи її робота здавалася їй божевільною та дикою, через ситуації з гостями.

Найнеймовірнішою річчю серед тих, що вона знаходила у номері, стала півтора кілограмова секс-іграшка, яку залишила пара "далеко за 80".

"Була старша пара, чоловік був на кисні, я маю на увазі, що йому було років 85, і цій жінці теж приблизно стільки ж або вона була трохи молодшою, вона ходила трохи краще за нього. І коли вони виїхали, вони залишили найбільший фалоімітатор і вібратор, які я коли-небудь бачила у своєму житті", - розповіла вона.

Покоївка додала, що старенький чоловік, напевно, вже не може фізично догодити своїй дружині, але все ще хоче робити її щасливою.

"Подумайте про велику частину вашої долоні майже до ліктя. У такому віці люди часто стають дуже дивними, але розміри! І це їх точно не зупинило", - описала жінка розміри секс-іграшок.

І такі секс-іграшки були не єдиною ситуацією, яка вразила та шокувала працівницю готелю. Бували ситуації, коли вона заходила в номер для прибирання, а гості займалися сексом або були повністю оголені.

"Я зустрічала людей, які сплять і таке інше, і людей, які займаються сексом. Я заходила, бо вони не відповідали на стук і вважали, навіщо закривати двері, якщо вони зайняті сексом", - розповіла жінка.

Вона додала, що у неї було чимало дивних взаємодій з людьми, і їй інколи відкривали двері повністю оголені гості.

"Наприклад, мені відкрив двері чоловік та сказав, що ні, прибирання не потрібно. Я думаю, що він забув, що на ньому нічого не має. І його принади просто переді мною. А потім він зачинив швидко двері. Мені здається, що він просто забув, що він голий. У мене були й жінки, які відкривали двері оголеними, але вони не відчували проблем, бо вони такі: ось мої цицьки, мені все одно", - розповіла покоївка.

На і найдивніше з чим їй ще доводилося стикатися - це рідини тіла. Наприклад, коли деякі гості вирішили зовсім не користуватися туалетом.

"У мене були випадки, коли люди повністю ігнорували туалет. Я знаю, що люди мочаться в душі, коли миються, я розумію, що таке трапляється. Але було й інше - люди просто ігнорували унітаз і мочилися в сухий душ", - додала працівниця готелю.