"Він не має серця!" Жінка 6 років доглядала чоловіка після аварії, а він шокував всіх після одужання

Нурул Сязвані з Малайзії 6 років доглядала свого чоловіка, який був паралізований після автомобільної аварії. Їй довелося його купати, перевдягати, міняти йому підгузки та годувати через зонд. А ще вона ростила їхню спільну доньку. Але то, що зробив чоловік після одужання, шокувало абсолютно всіх.

Історію цієї жінки та вчинку її чоловіка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Oddity Central.

Протягом багатьох років Нурул доглядала свого паралізованого чоловіка. Вона годувала його через назогастральний зонд, купала його, перевдягала підгузки, підтримувала та робила все, аби він знову зміг ходити. Водночас жінка виховувала їхню спільну доньку.

Своє нелегке життя Нурул показувала у блозі й у неї з'явилось понад 30 000 шанувальників, які її підтримували та давала сили, поважали за відданість та сумлінне піклування про хворого чоловіка.

Шість років знадобилося чоловікові, щоб одужати та знову почати ходити.

І після свого одужання чоловік зробив те, що шокувало абсолютно всіх. Про розвиток подій Нурул написала у своєму блозі.

"Вітаю свого чоловіка, сподіваюся, ти задоволений тим, кого обрав. Айфа Аїзам, будь ласка, дбай про нього, як я. Я закінчила свою роботу, тепер твоя черга", - написала жінка.

Виявилося, що чоловік одразу після свого одужання, кинув Нурул, розлучився з нею й одразу одружився з іншою. Де й коли він познайомився з новою дружиною - невідомо.

Нурул робила все, щоб її чоловік одужав (скріншот)

Шанувальники відданої жінки були шоковані, бо вона стільки часу, нервів та здоров'я поклала на те, щоб підняти його на ноги після аварії.

"У той час я страшенно боялася кожного разу, коли він кашляв. Я щодня робила йому реабілітацію, щодня проводила увесь свій час біля нього, хіба рідня приїжджала ненадовго, щоб я могла відпочити та купити речі першої необхідності для дітей та чоловіка", - пише жінка у блозі.

Після обурення у соцмережах та хейту проти чоловіка за його вчинки, жінка проявила ще один акт доброти та попросила припинити переслідувати свого колишнього та його нову дружину. Вона додала, що вони з чоловіком домовилися разом виховувати доньку і залишитися у добрих взаєминах.

Однак шанувальникам це не сподобалося і вони продовжили хейт чоловіка.

"Я не згоден з тим, що він виконав свій обов'язок чоловіка. Як може людина бути такою невдячною? Здається, у нього немає серця", - прокоментував один з прихильників Нурул.

Щоб припинити критику на адресу чоловіка та його нової дружини жінка видалила всі пости про них та закрила сторінки від публікацій. Вона написала, що не хотіла викривати ганьбу та влаштовувати переслідування, а хотіла тільки уникнути наклепу та повідомити самостійно про такі зміни у житті.

Нурул 6 років піклувалася про чоловіка та маленьку доньку (скріншот)