Він Дізеля з "Форсажу" звинуватили у сексуальних домаганнях: перші подробиці

Що відомо

Ймовірна жертва стверджує, що у 2010 році, в період зйомок фільму "Форсаж 5", Дізель нібито домагався її у готельному номері, незважаючи на "чіткі заяви жінки про її незгоду".

Він Дизель (фото: instagram.com/vindiesel)

Продюсерська компанія One Race Productions і Саманта Вінсент, сестра актора, також є відповідачами у цій справі. Вони брали участь у створенні четвертої-шостої частин "Форсажу".

Джонассон стверджує, що через кілька годин після інциденту з нею зв'язалася Вінсент і звільнила асистентку.

Виходячи з цього, крім звинувачень у домаганнях, у позові заявлено звинувачення у створенні ворожого робочого середовища, незаконному звільненні та інших порушеннях.

Він Дізель (фото: instagram.com/vindiesel)

Жінка вимагає накласти штраф у розмірі десяти тисяч доларів за кожне з цих порушень.

За словами адвоката актора Брайана Фрідмана, його клієнт "категорично відкидає" звинувачення "у повному обсязі".

"Він Дізель категорично відкидає це твердження. Він вперше чує про цю заяву більш ніж 13-річної давності, зроблену, ймовірно, співробітницею, яка працювала дев'ять днів. Існують чіткі докази, які повністю спростовують ці дивовижні звинувачення", - сказав Фрідман.

Він Дизель (фото: instagram.com/vindiesel)

Нагадаємо, що Він Дізелю (справжнє ім'я - Марк Сінклер Вінсент) 56 років.

Він знявся більш ніж у 60 фільмах і серіалах. Також спродюсував понад 20 картин.

Актор з 2007 року перебуває у стосунках з моделлю Паломою Хімінес, у них троє дітей.