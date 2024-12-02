"Він - чоловік моєї мрії". Пара з різницею у віці в 26 років поділилася секретами щасливого шлюбу

Юна Еллісон та дорослий Бен

Вперше Бен та Еллісон зустрілися ще у 1998 році - Еллісон пару років, як закінчила школу, а Бен працював листоношею і доставляв пошту у ломбард, де вона працювала. Пара почала зустрічатися і за декілька років вони одружилися. Разом вони вже 24 роки, з яких 20 - у шлюбі.

Еллісон каже, що Бен "поводиться з нею, як з королевою" й досі. Спочатку у них народилася трійня (хлопчики), а згодом - двійня (хлопчик та дівчинка). Трійні зараз 19 років, а близнюкам - 15.

У Бена та Еллісон різниця у віці 26 років (фото: Instagram/AllisonHornsby)

Бен став чудовим батьком

"Виховувати п'ятьох дітей, особливо одного віку, було складно, але й корисно. Коли вони були немовлятами, ми жили на поштовому шляху Бена. Він прибігав додому пообідати та поміняти підгузки. Бен пішов на пенсію, коли трійні було 7, а близнюкам - 4. І це дозволило йому стати найкращим батьком", - розповідає Еллісон.

Вона додала, що чоловік на пенсії й вдома - це багато переваг. Він був фізично присутній у багатьох моментах, що стосується дітей. І це дозволило Еллісон не відчувати важкість виховання п'ятьох дітей.

Бен вийшов на пенсію і весь час приділяв дітям (фото: Instagram/AllisonHornsby)

"Я вважаю, що для наших дітей було емоційно здорово проводити час зі своїм батьком. Бену було приємно бути присутнім і брати участь у їх вихованні. Навчання гри в шахи, різні карткові та настільні ігри. Він мав можливість зустрітися з вчителями, відвідувати прийоми у лікаря та тренування по бейсболу", - додає жінка.

Еллісон каже, що вони з Беном відчувають, що діти виросли під унікальним впливом одразу двох різних поколінь. І зараз для них різниця у віці природна.

"Ми виховали їх відкритими та інклюзивними", - підкреслила вона.

Різниця у віці їм допомогла у вихованні дітей (фото: Instagram/AllisonHornsby)

Вона з Флориди, він - з Вірджінії

Бен народився у Вірджінії, його батько служив на флоті, тому він багато подорожував, коли ріс. Потім 4 роки він служив в армії США. У нього була успішна кар'єра листоноші, але він змушений був повернутися до Джексонвіллу у Флориді в 1980-х роках, коли захворіла його мати.

А Еллісон виросла у Джексонвіллі, у неї є молодша сестра. В юності вона відвідувала Школу мистецтв Дугласа Андерсона і закінчила звичайну школу в 1995 році.

Бен з родини військового, Еллісон більше схилялася до творчості, однак це не завадило знайти їм спільну мову і зараз, коли Бену 71 рік, а Еллісон вже 46 - вони так само обожнюють один одного.

Глузування та хейт

Попри різницю у віці та грубі коментарі незнайомих людей, родина та друзі Еллісон та Бена підтримували їхні стосунки.

"Кілька разів друзі наших дітей у школі запитували, чи Бен їхній дідусь, і кілька вчителів помилково вважали, що це дідусь дітей. Іноді я помічаю, що жінки засуджують мене або грубо ставляться. Ми отримували грубі, образливі коментарі, переважно від чоловіків", - розповідає Еллісон.

Вона веде сторінку в Instagram, де публікує фото та відео зі своєю родиною. Найчастіше - відео з палкими поцілунками з чоловіком.

Пару часто критикують у соцмережах (фото: Instagram/AllisonHornsby)

"Ми просто проігнорували це. Заблокували кількох чоловіків, які надсилали нам приватні повідомлення з запитаннями про наше сексуальне життя. Я відчував, що мене засуджують жінки, старші за мене. Але наші друзі та нові знайомі кажуть нам позитивні компліменти, вчителі наших дітей кажуть, що ми хороші батьки, та й у мережі ми отримуємо багато позитивних відгуків", - продовжує жінка.

Вона зізнається, що їй зовсім не соромно публікувати такі дописи та ділитися своїм коханням зі світом.

"Нам подобається, як ми почуваємося, коли разом. Бен справді чоловік моєї мрії. Мені подобається те, як він ставиться до мене, як до королеви. Він лояльний і підтримує мене, змушує відчувати себе у безпеці, коханою і відкриває найкращу версію мене. Бену подобається наш рівень довіри. Моя відданість йому не схожа на жодні стосунки, які він мав", - каже Еллісон.

Бен відноситься до Еллісон, як до королеви (фото: Instagram/AllisonHornsby)

Секрет щасливого шлюбу

Еллісон зізнається, що Бен знає - її любов до нього чиста, що його щастя, здоров'я та благополуччя - це її пріоритет.

Попри їхню нетрадиційну історію кохання, обидва кажуть, що це - найкращі стосунки, які в них були.

"Ми дуже швидко покохали один одного. Я одразу зрозуміла, що Бен - це той чоловік, з яким я хотів би провести своє життя. І він відчував те саме до мене. Наше тяжіння один до одного було магнетичне. Де б ми не були, коли ми разом - ми почуваємо себе, як вдома. У нас ніколи не було сумнівів щодо того, що ми відчуваємо одне до одного", - розповіла Еллісон.

Діти Бена та Еллісон (фото: Instagram/AllisonHornsby)

Вона додає, що вони чудово ладнають, навіть якщо проводять 100% часу разом.

"Ми хотіли поділитися своєю любов'ю в соціальних мережах, тому що ми знаємо, що те, чим ми ділимося, є прекрасним і унікальним. Ми хочемо бути прикладом міцного шлюбу для інших", - резюмує жінка.