"Він брехав усім". Друг Меттью Перрі шокував заявою про останні тижні життя актора

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За словами чоловіка, який побажав не розкривати свою особистість, Меттью "ніколи не був чистим".

Близький друг артиста припустив, що той був нечесним у першу чергу сам із собою.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

"Він брехав усім про "чистоту". Ніколи він не був "чистим". Це дуже сумно. Знаєте, напевно, найбільше він брехав сам собі. Він міг бути дуже маніпулятивним, коли йшлося про його вживання. Але це була така боротьба, і він боровся кожного дня до кінця ", - зазначив близький друг артиста.

Зазначимо, 54-річного Меттью Перрі знайшли мертвим 28 жовтня у власному будинку у джакузі.

Днями стало відомо, що зірка "Друзів" помер у результаті "гострого впливу кетаміну" і подальшого утоплення.

Меттью Перрі (фото: instagram.com/mattyperry4)

Люди, близькі до чоловіка, розповіли слідчим, що він проходив курс інфузійної терапії кетаміном, що вважається експериментальним методом лікування депресії та тривожності.

Але судмедексперт повідомив, що рівень кетаміну в організмі Перрі був у межах норми, що призначається для загальної анестезії під час операції, і що його останній сеанс лікування цим препаратом, який відбувся за півтора тижні до смерті, не пояснює такого високого рівня.