Віктор Розовий показав нові кадри наслідків поранення голови і пожартував про "підкорювачів Тиси"

Військовослужбовець і комік Віктор Розовий показав нові кадри наслідків операції після поранення голови , яке отримав наприкінці березня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Віктор опублікував ролик, на якому зблизька можна побачити, який вигляд має його голова після трепанації черепа.

Та навіть у такій ситуації захисник не забуває жартувати.

"Як думаєте, скільки людей після перегляду цього відео будуть намагатись втекти за кордон через Тису", - поцікавився у фоловерів зірка "Ліги сміху".

Віктор Розовий показав шрами після трепанації черепа (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, 11 квітня дружина Віктора Розового Ольга повідомила, що її чоловік зазнав складного осколкового поранення голови, коли перебував на виїзному завданні 21 березня.

Бійці 2-ї та 3-ї рот протитанкового батальйону 3 ОШБр врятували йому життя і надали необхідну допомогу. Після госпіталізації військовий переніс надскладну операцію.

Через деякий час після хірургічного втручання Розовий наважився показати шрами від нього підписникам.