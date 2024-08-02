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Віктор Розовий показав нові кадри наслідків поранення голови і пожартував про "підкорювачів Тиси"

П'ятниця 02 серпня 2024 17:10
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Віктор Розовий показав нові кадри наслідків поранення голови і пожартував про "підкорювачів Тиси" Віктор Розовий (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Автор: Іванна Пашкевич

Військовослужбовець і комік Віктор Розовий показав нові кадри наслідків операції після поранення голови, яке отримав наприкінці березня.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram знаменитості.

Так, Віктор опублікував ролик, на якому зблизька можна побачити, який вигляд має його голова після трепанації черепа.

Та навіть у такій ситуації захисник не забуває жартувати.

"Як думаєте, скільки людей після перегляду цього відео будуть намагатись втекти за кордон через Тису", - поцікавився у фоловерів зірка "Ліги сміху".

Віктор Розовий показав нові кадри наслідків поранення голови і пожартував про &quot;підкорювачів Тиси&quot;

Віктор Розовий показав шрами після трепанації черепа (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Нагадаємо, 11 квітня дружина Віктора Розового Ольга повідомила, що її чоловік зазнав складного осколкового поранення голови, коли перебував на виїзному завданні 21 березня.

Бійці 2-ї та 3-ї рот протитанкового батальйону 3 ОШБр врятували йому життя і надали необхідну допомогу. Після госпіталізації військовий переніс надскладну операцію.

Через деякий час після хірургічного втручання Розовий наважився показати шрами від нього підписникам.

Раніше Віктор Розовий ніжно звернувся до дружини.

Також зірка "Фабрики зірок" чесно зізнався, чи боїться мобілізації.

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