Віктор Розовий показав, як загоїлися шрами після трепанації черепа, та здивував жартом (відео)

Що відомо про реабілітацію Віктора Розового

У своєму блозі чоловік оприлюднив ролик, на якому можна побачити, як зараз виглядає його череп після проведеної серйозної операції. Там залишилася вм'ятина після важкого осколкового поранення.

Але після місяців лікування і реабілітації комік почувається добре і йде на поправку. Разом із дружиною він не припиняє жартувати навіть у такій ситуації.

Так, Віктор показав, як може "рухатися" його травма, якщо видихати через ніс. У відповідь на це його обраниця також пожартувала.

"Вітя, тобі 35 років, а в тебе далі вітер в голові", - зазначила жінка, коментуючи кумедні дії свого чоловіка.

Віктор Розовий у соцмережах час від часу ділиться подробицями, що стосуються його відновлення після поранення. Відправитися на службу комік вирішив ще на початку повномасштабної російсько-української війни - він долучився до лав ЗСУ.

А у березні 2024 року, під час виконання одного з бойових завдань, отримав серйозне уламкове поранення в голову. Життя чоловікові врятувала своєчасна медична допомога, подальше лікування та реабілітація.

Напередодні Віктор узаконив стосунки з Ольгою Мерзлікіною - це також сталося у березні 2024 року.

Віктор Розовий і його дружина (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)

Що відомо про Віктора Розового

Він виступав у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна" та був учасником шоу "Ігри приколів", а також - переможцем "Ліги сміху". Після реабілітації Розовий повернувся на "Лігу сміху", і його поява на сцені розчулила колег та шанувальників до сліз.