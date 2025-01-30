Віктор Розовий показав, як загоїлися шрами після трепанації черепа, та здивував жартом (відео)
Віктор Розовий показав, як одужує після серйозної травми голови, яку отримав на фронті у березні минулого року. Зокрема, комік продемонстрував, як загоїлися шрами після трепанації черепа.
РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Instagram шоумена розповідає про це детальніше.
Що відомо про реабілітацію Віктора Розового
У своєму блозі чоловік оприлюднив ролик, на якому можна побачити, як зараз виглядає його череп після проведеної серйозної операції. Там залишилася вм'ятина після важкого осколкового поранення.
Але після місяців лікування і реабілітації комік почувається добре і йде на поправку. Разом із дружиною він не припиняє жартувати навіть у такій ситуації.
Так, Віктор показав, як може "рухатися" його травма, якщо видихати через ніс. У відповідь на це його обраниця також пожартувала.
"Вітя, тобі 35 років, а в тебе далі вітер в голові", - зазначила жінка, коментуючи кумедні дії свого чоловіка.
Віктор Розовий у соцмережах час від часу ділиться подробицями, що стосуються його відновлення після поранення. Відправитися на службу комік вирішив ще на початку повномасштабної російсько-української війни - він долучився до лав ЗСУ.
А у березні 2024 року, під час виконання одного з бойових завдань, отримав серйозне уламкове поранення в голову. Життя чоловікові врятувала своєчасна медична допомога, подальше лікування та реабілітація.
Напередодні Віктор узаконив стосунки з Ольгою Мерзлікіною - це також сталося у березні 2024 року.
Віктор Розовий і його дружина (фото: instagram.com/viktor_rozovyi)
Що відомо про Віктора Розового
Він виступав у складі команди "Загорецька Людмила Степанівна" та був учасником шоу "Ігри приколів", а також - переможцем "Ліги сміху". Після реабілітації Розовий повернувся на "Лігу сміху", і його поява на сцені розчулила колег та шанувальників до сліз.
Нещодавно Розовий сказав, хто врятував йому життя в момент важкого поранення.
Також Розовий вперше після поранення розповів, що робив на фронті.