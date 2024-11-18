Використання цієї олії під час приготування їжі може знизити ризик хвороб серця

Чим корисна ріпакова олія

мало насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину. Фактично, вона може похвалитися найнижчим рівнем насичених жирів серед усіх олій - лише вдвічі менше, ніж оливкова олія.

В одній столовій ложці олії (15 г) міститься 27% денної потреби у вітаміні Е. Це навіть більше, ніж в оливковій олії. Вітамін Е бере участь у десятках процесів в організмі. Найбільш важливі процеси, які забезпечує вітамін Е: як потужний антиоксидант, для забезпечення здоров’я шкіри та волосся.

Максимальна температура для термічної обробки страв з використанням ріпакової олії - 230 градусів.

Кому не можна вживати

Шкода від олії може бути в тому випадку, якщо зловживати нею в раціоні. Особливо це стосується випадків, коли вже є порушення в роботі органів шлунково-кишкового тракту (наприклад, діарея, ентероколіт, холецистит).

Якщо органи ШКТ працюють справно, то олія не принесе шкоди. Проте, краще все ж триматися розумних меж споживання і включати її у свій раціон не більше, ніж 30 г на день.

Дуже обережно слід вживати ріпакову олію тим, хто має каміння в жовчному міхурі. Така олія може спровокувати їхній рух, що призведе до загострення і больових відчуттів.

Як і в будь-якому виді олії, жири в ній можуть окислитись і в такому випадку чинити шкоду організму, зокрема печінці (діючи як токсини). Тому слід обов’язково зберігати олію в темній тарі та в шухляді, щоб на продукт не падало пряме сонячне світло тривалий час.