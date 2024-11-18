Використання цієї олії під час приготування їжі може знизити ризик хвороб серця
Під час приготування варто використовувати олію, яка корисна для здоров'я серцево-судинної системи. Мова йде про ріпакову олію та її користь під час смаження.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на сайт The Mirror.
Чим корисна ріпакова олія
Провідний дієтолог з Британського фонду серця Трейсі Паркер розповіла, що в ріпаковій олії мало насичених жирів, які можуть підвищити рівень холестерину. Фактично, вона може похвалитися найнижчим рівнем насичених жирів серед усіх олій - лише вдвічі менше, ніж оливкова олія.
"Ріпакова олія також має високий вміст корисних ненасичених жирів, який допомагає знизити рівень холестерину. Має найкращий баланс омега-жирів", - зазначила експерт.
Також така олія має вищу температуру димлення, тобто не втратить своїх корисних поживних речовин при високих температурах.
Дослідження також показали, що високе споживання омега-6 може посилити запалення. До того ж унікальне поєднання омега-3 і омега-6 в насінні ріпаку пов’язане з меншим ризиком захворювань серця та покращенням кровообігу.
В одній столовій ложці олії (15 г) міститься 27% денної потреби у вітаміні Е. Це навіть більше, ніж в оливковій олії. Вітамін Е бере участь у десятках процесів в організмі. Найбільш важливі процеси, які забезпечує вітамін Е: як потужний антиоксидант, для забезпечення здоров’я шкіри та волосся.
Максимальна температура для термічної обробки страв з використанням ріпакової олії - 230 градусів.
Кому не можна вживати
Шкода від олії може бути в тому випадку, якщо зловживати нею в раціоні. Особливо це стосується випадків, коли вже є порушення в роботі органів шлунково-кишкового тракту (наприклад, діарея, ентероколіт, холецистит).
Якщо органи ШКТ працюють справно, то олія не принесе шкоди. Проте, краще все ж триматися розумних меж споживання і включати її у свій раціон не більше, ніж 30 г на день.
Дуже обережно слід вживати ріпакову олію тим, хто має каміння в жовчному міхурі. Така олія може спровокувати їхній рух, що призведе до загострення і больових відчуттів.
Як і в будь-якому виді олії, жири в ній можуть окислитись і в такому випадку чинити шкоду організму, зокрема печінці (діючи як токсини). Тому слід обов’язково зберігати олію в темній тарі та в шухляді, щоб на продукт не падало пряме сонячне світло тривалий час.
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