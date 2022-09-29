UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Виконавець пісні "Комарово" Ігор Скляр їде на Донбас вбивати українців

Фото: Ігор Скляр (росЗМІ)
Автор: Людмила Жукова

Радянський актор і співак, народний артист РФ Ігор Скляр вирішив поїхати на Донбас, щоб вступити до лав бойовиків та вбивати мирних українців.

Про своє бажання зірка фільму "Ми з джазу" та виконавець пісні "Комарово" сказав в інтерв'ю російському виданню "Народные Новости".

Вранці 29 вересня 64-річний Скляр заявив, що найближчими днями вирушить на окуповану Росією територію України.

"У нас погрузка через три дні. Ешелони в Ростов, екіпірування, потім місяць навчання і вперед на барикади!" - Сказав "Костя Іванов".

Зазначимо, що Скляр, який знімався у фільмах "Діти понеділка" та "Бережіть жінок", підтримав окупацію Криму Російською Федерацією та повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.

Зважаючи на все, незабаром "здійсниться мрія сім'ї" Скляра. Проте його родичам привезуть не піаніно, як співав артист у своїй пісні, а Ладу Калину.

Додамо, що публічно про бажання знищувати народ Донбасу раніше також висловилися й інші російські артисти-українофоби: репери Тіматі та Птаха, співак Прохор Шаляпін, дресирувальник Аскольд Запашний, актор Максим Дрозд та навіть телеведуча Лера Кудрявцева.

Як ми раніше писали, Слєпаков записав пісню про війну в Україні , висміяв росіян і назавжди залишив РФ.

Нагадаємо, днями радник глави Офісу президента Михайло Подоляк висміяв російську мобілізацію .

Читайте РБК-Україна в Google News
ДонбасВійна в Україні