Вранці 29 вересня 64-річний Скляр заявив, що найближчими днями вирушить на окуповану Росією територію України.

"У нас погрузка через три дні. Ешелони в Ростов, екіпірування, потім місяць навчання і вперед на барикади!" - Сказав "Костя Іванов".

Зазначимо, що Скляр, який знімався у фільмах "Діти понеділка" та "Бережіть жінок", підтримав окупацію Криму Російською Федерацією та повномасштабне вторгнення російської армії в Україну.

Зважаючи на все, незабаром "здійсниться мрія сім'ї" Скляра. Проте його родичам привезуть не піаніно, як співав артист у своїй пісні, а Ладу Калину.

Додамо, що публічно про бажання знищувати народ Донбасу раніше також висловилися й інші російські артисти-українофоби: репери Тіматі та Птаха, співак Прохор Шаляпін, дресирувальник Аскольд Запашний, актор Максим Дрозд та навіть телеведуча Лера Кудрявцева.