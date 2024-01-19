Викликають важкі ускладнення. Педіатр назвала заборонені преперати для інгаляцій

Інгаляції застосовують для профілактики і лікування гострих та хронічних захворювань верхніх дихальних шляхів, бронхів і легень. А також для профілактики приступів бронхіальної астми. Цей спосіб є дуже поширеним при лікуванні дітей.

Про те, які препарати заборонено використовувати для інгаляцій, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію клініки Ламалу в Instagram .

З чим не можна робити інгаляції дітям

"Найперше - це декасан. Він відноситься до антисептиків. Якщо почитати показання до його застосування, то це дезінфекція рук, рукавиць, медичних інструментів, діагностичного обладнання", - пояснює педіатр Ярослава Підручняк.

Також його використовують у хірургії та гінекології. В інструкції вказано, що цей засіб можна застосовувати дітям при загостренні хронічного бронхіту, але досвід інших застосувань для дітей до 18 років - відсутній. Тому не варто взагалі використовувати декасан для дітей.

"Не варто застосовувати мінеральні води. Вони не призначені для інгаляцій. Вони не є стерильними, що може призвести до важких ускладнень", - додає лікар.

За словами педіатра, інгаляції з чистим фізрозчином, засобами із гіалуроновою кислотою, лорде, АКК, розчином з травами, ефірними оліями - це все може призвести до ускладнень.

Додамо також, що не варто давати дитині дихати гарячим паром над картоплею, оскільки так можна обпекти слизові оболонки і нашкодити дитині.

Підібрати засоби для інгаляції має лікар, виходячи із показань стану здоров'я конкретного пацієнта. Зазвичай, призначають проводити цю процедуру 2-5 разів на день до ознак покращення.