Викликають вади розвитку дитини. Ось які препарати не можна приймати вагітним

Деякі медикаменти можуть викликати вади розвитку дитини, якщо їх жінка приймає під час вагітності. Саме тому треба дуже ретельно із лікарем підбирати препарати та враховувати будь-які ризики.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію невролога Євгена Скрипника у Facebook .

Які ліки викликають вади розвитку плоду

"Перш за все, це протиепілептичні препарати, які використовуються для лікування судомних нападів, мігрені, фіброміалгій, нейропатичних болів, біполярного розладу та інших психічних порушень", - каже лікар.

Він ділиться списком препаратів, які не можна приймати вагітним.

Вальпроат (Вальпроком хроно, Депакін) - найбільше з усіх препаратів може викликати вади розвитку плоду під час вагітності.

Якими можуть бути наслідки для дитини:

застосування протягом першого триместру може підвищувати ризик дефектів розвитку нервової трубки

виявлено випадки затримки розвитку при відсутності тератогенності, пов'язаної з експозицією плоду

підвищує ризик низьких показників когнітивних тестів у дітей, чиї матері вживали вальпроат протягом вагітності

цей препарат може призвести до серцевих аномалій, дефектів нервової трубки, переважно spina bifida та затримки розвитку, можуть бути аномалії кінцівок, розщелини піднебіння/губи та дефектів сечовивідних шляхів

Топірамат (топіромакс) є препаратом, який використовується для лікування епілепсії та мігрені, і він був пов’язаний із гіпоспадією та незарощенням щілин ротової порожнини у новонароджених, особливо у вагітних жінок, які отримували вищі дози.

Фенобарбітал може викликати порушення розвитку плоду, росту тощо.

Літій - бажано уникати прийому літію під час вагітності, особливо в першому триместрі вагітності. Може викликати аномалію розвитку серця.

Карбамазепін при прийомі під час вагітності може викликати пошкодження ДНК плоду, які призводять до черепно-лицевих дефектів, інтелектуальних порушень та затримки росту.

Ламотриджин (Епілептал, Ланістор, Ламотрин) найбезпечніший під час вагітності, але також несе загрозу вад розвитку.

Прегабалін - агентство з регулювання лікарських засобів та товарів медичного призначення Великої Британії (MHRA) опублікувало висновки результатів дослідження безпеки щодо ризиків під час вагітності і звернення до спеціалістів системи охорони здоров’я (DHPC). Дослідження показало, що прегабалін може дещо підвищити ризик серйозних вроджених вад, якщо його використовувати під час вагітності.