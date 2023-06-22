Викликають запалення та проблеми з кишківником: 5 шкідливих напоїв для здоров’я

Солодкий чай

За словами експерта з харчування Тобі Амідора, один із найгірших напоїв для здоров’я кишківника - це напої з додаванням цукру. Сюди відносять лимонад та солодкі чаї.

У дослідженні з'ясували, що високий вміст цукру може сприяти запаленню та зрушити баланс між хорошим і поганим мікробіомом кишківника, що може призвести до проблем зі здоров’ям.

Якщо вам хочеться холодного солодкого напою, краще вибрати 100% фруктовий сік без додавання цукру.

Енергетичні напої

Енергетичні напої з високим вмістом кофеїну можуть викликати гастрит, запалення та діарею. Надлишок кофеїну може призвести до того, що шлунок буде виділяти більше кислоти, ніж зазвичай.

Кава

Напої з кофеїном, такі як кава, є стимуляторами, які можуть пришвидшити роботу шлунково-кишкового тракту. В результаті це може спровокувати діарею, що призведе до зневоднення.

Крім того, кофеїн може посилити тривогу та стрес, а також ускладнити сон і погіршити симптоми у людей із синдромом подразненого кишківника.

Газовані напої

Згідно з дослідженням у журналі Nutrition, Metabolism & Cardiovascular Diseases, вживання газованих напоїв призводять до розладу шлунково-кишкового тракту.

Також існує можливий зв’язок між газованими напоями та розладом шлунка.

Алкоголь

Регулярне вживання надто великої кількості пива, коктейлів або вина може вплинути на мікробіом, викликаючи дисбаланс бактерій у кишківнику з надмірним розростанням поганих. В результаті це може призвести до запалення.

часте зловживання алкоголем може пошкодити клітини, які захищають кишківник. А це дозволить бактеріям і токсинам проникати в кров.

Шоколадні напої

У деяких людей вживання шоколадних напоїв може призвести до кислотного рефлюксу. Це коли кислота в стравоході повертається назад, викликаючи печію. Якщо ви відчуваєте кислотний рефлюкс частіше двох разів на тиждень, у вас може бути діагностована гастроезофагеальна рефлюксна хвороба.

Які продукти шкідливі

Цукерки

Високий вміст цукру може порушити баланс добрих та поганих бактерій у кишківнику. Це призведе до болю в животі та діареї.

Картопля фрі

У такій їжі багато насичених жирів та солі. Вони зменшують кількість корисних кишкових бактерій та можуть посилити запалення кишківника.

Картопляні чипси

Вони впливають на здоров’я кишківника так само як картопля фрі. А ще такі продукти уповільнюють процес травлення.