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Викликають апатію та депресію. Які кольори категорично не можна використовувати в інтер'єрі

Які кольори не можна використовувати в інтер'єрі (фото: Freepik)
Автор: Styler

Деякі кольори не рекомендується використовувати в інтер'єрі. При знаходженні в кімнаті, де переважають ці відтінки, ви відчуватимете погіршення самопочуття, і у вас може з'явитися депресія.

Про те, які кольори експерти не радять використовувати в інтер'єрі, читайте нижче у матеріалі Styler.

Чорний

Чорний колір краще не робити основним у дизайні кімнати чи вітальні, адже на підсвідомому рівні ми сприймаємо його як колір жалоби. Тому дизайн інтер'єру в чорному кольорі приноситиме лише негатив.

Більше того, через цей колір у вас можуть виникнути нервові розлади.

Чорний колір в інтер'єрі (фото: vbud.in.ua)

Червоний

Червоний колір асоціюється з небезпекою та загрозою. Знаходячись у кімнаті, де переважає цей колір, у нас на підсвідомому рівні з'являється тривога та відчуття стресу, кажуть психологи.

Червоний колір в інтер'єрі (фото: vdomadobre.info)

Жовтий

Надмірне використання жовтого кольору в інтер'єрі може призвести до того, що цей колір "тисне" на ваш психологічний стан.

Саме тому у вас можуть виникнути психічні розлади і навіть галюцинації.

Жовтий колір в інтер'єрі (фото: kolorit.ua)

Білий

Цілком білий інтер'єр здається дуже стильним, проте такий дизайн може викликати у вас відчуття самотності.

Саме тому під час планування дизайну інтер'єру варто додавати яскравих акцентів.

Білий колір в інтер'єрі (фото: intarsio.com.ua)

Раніше ми писали про те, через які помилки інтер'єрі ваш дім виглядає дешево і без смаку.

А також ми розповідали, як облаштувати кімнату дитини, щоб мотивувати її до перемог і досягнень.

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