Викликає рак? Лікар Комаровський розповів, чи безпечно насправді робити манікюр

Нещодавно науковці провели експеримент з використанням ультрафіолетової лампи для сушіння гель-лаку. У результаті цього вони зробили висновок, що такий спосіб сушіння призводить до багатьох небажаних наслідків.
Чи справді це так, лікар Комаровський пояснив у відео на своєму YouTube-каналі.
У ході проведеного експерименту використали декілька типів тканин, на які нанесли гель-лак і висушили його УФ-лампою. На всіх тканинах виявили зміни: мутації, враження клітин тощо.
Проте в тому ж таки дослідженні є абзац із протилежною думкою. У ньому йдеться, що всі тканини були використані в пробірці, і саме через це не можна переносити результати експерименту на реальне життя.
По-перше, людська шкіра містить епідерміс, який потрібен для захисту тканин від ультрафіолетового випромінювання. По-друге, клітини тканин без епідермісу можуть накопичувати фонові мутації, які будуть відрізнятися від тих, що можуть виникнути в нормальній шкірі.
По-третє, результати дослідження не дають підстав для підвищеного ризику розвитку онкології шкіри.
Якщо все ж доля сумнівів у вас є, лікар радить обробити шкіру будь-яким сонцезахисним кремом перед тим, як наносити та сушити лак. Проте це абсолютно не обов'язково.
Звертайте на це увагу під час виконання майстром процедури та просіть дотримуватися правил безпеки, якщо ними нехтують.
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