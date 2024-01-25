Викликає рак? Комаровський пояснив, що не так зі смаженою їжею

Чим небезпечна смажена вода

Їжа, яку посмажили, набуває кольору та смаку, а сам процес називається спеціальним терміном.

Реакція Майяра - це хімічна реакція між амінокислотами та цукрами, яка відбувається при нагріванні. Прикладом такої реакції є смаження м'яса або випікання хліба, в ході яких у процесі нагрівання харчового продукту виникає типовий запах, колір та смак приготовленої їжі.

Гетероциклічні аміни (ГЦА) утворюються, коли до реакції Майяра додаються речовини, що містяться у м'язах при впливі високої температури.

"Вони утворюються при смаженні м'яса та риби", - сказав лікар.

Поліциклічні ароматичні вуглеводи (ПАУ) утворюються, коли жир або соки безпосередньо потрапляють на відкритий вогонь або поверхню з високої температури.

Медик повідомив, що дослідження довели, що ГЦА та ПАВ багаторазово збільшують ризик онкологічних захворювань.

"Насамперед рак кишківника, рак простати, молочної залози", - уточнив Комаровський.

ГЦА та ПАУ визнані канцерогенами.

Лікар повідомив, що в тих місцях, де люди вживають смажені продукти понад чотири рази на тиждень - рівень онкології вищий.

Однак, за словами лікаря, наразі невідомо, яка саме концентрація ПАУ та ГЦА призводить до утворення онкології.