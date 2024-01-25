Викликає рак? Комаровський пояснив, що не так зі смаженою їжею
Багато серйозних наукових досліджень запевняють нас у тому, що смажена їжа викликає рак. Чи це так насправді?
На це питання відповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на нове відео доктора Комаровського на YouTube.
Чим небезпечна смажена вода
Їжа, яку посмажили, набуває кольору та смаку, а сам процес називається спеціальним терміном.
Реакція Майяра - це хімічна реакція між амінокислотами та цукрами, яка відбувається при нагріванні. Прикладом такої реакції є смаження м'яса або випікання хліба, в ході яких у процесі нагрівання харчового продукту виникає типовий запах, колір та смак приготовленої їжі.
Гетероциклічні аміни (ГЦА) утворюються, коли до реакції Майяра додаються речовини, що містяться у м'язах при впливі високої температури.
"Вони утворюються при смаженні м'яса та риби", - сказав лікар.
Поліциклічні ароматичні вуглеводи (ПАУ) утворюються, коли жир або соки безпосередньо потрапляють на відкритий вогонь або поверхню з високої температури.
Медик повідомив, що дослідження довели, що ГЦА та ПАВ багаторазово збільшують ризик онкологічних захворювань.
"Насамперед рак кишківника, рак простати, молочної залози", - уточнив Комаровський.
ГЦА та ПАУ визнані канцерогенами.
Лікар повідомив, що в тих місцях, де люди вживають смажені продукти понад чотири рази на тиждень - рівень онкології вищий.
Однак, за словами лікаря, наразі невідомо, яка саме концентрація ПАУ та ГЦА призводить до утворення онкології.
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