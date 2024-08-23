Викличе сильний біль та спазми. Що категорично не можна їсти на сніданок

Що краще не їсти на сніданок

Правильне харчування має бути невід’ємною частиною здорового способу життя, а сніданок - найважливішим прийомом їжі протягом дня. Збалансоване харчування дасть вам заряд енергії для навчання та роботи. При складанні свого меню слід вибирати продукти, які пройшли мінімальну обробку і без додавання консервантів.

Вживання здорових продуктів, але в невідповідний час, може викликати несприятливі проблеми зі шлунком. Багато людей скаржаться на те, що після вживання певної їжі вранці вони відчувають неприємний дискомфорт у шлунку, зокрема:

біль у животі,

печія.

Вибираючи їжу, слід уникати жирних, важкоперетравлюваних і цукристих продуктів. Смажена і жирна їжа надовго затримується в шлунку і може викликати метеоризм, відчуття переповнення кишечника і кислу відрижку, а сильно підсолоджена їжа викликає спазми в животі і нудоту.

Ці продукти краще не їсти натщесерце

Деякі продукти, вжиті натщесерце, можуть викликати дискомфорт і навіть сильний біль у животі.

Фрукти і цитрусові соки

Цитрусові вважаються корисними продуктами, оскільки містять велику кількість вітаміну С, який є сильним антиоксидантом і захищає клітини організму від окислення. Включення цитрусових у ваш раціон також забезпечує харчові волокна, які підтримують правильну роботу кишечника.

Незважаючи на цілющі властивості, апельсини, мандарини та інші цитрусові не можна їсти на голодний шлунок. чому Фруктові кислоти, що містяться в них, подразнюють стінки шлунка, викликаючи збільшення вироблення шлункової кислоти, що посилює симптоми печії та нудоти.

Регулярне вживання цитрусових натщесерце може збільшити ризик розвитку виразки та ерозії шлунка.

Молочні продукти

Вживання молочних продуктів натщесерце може і не викликати неприємних проблем зі шлунком, але містяться в них молочнокислі бактерії будуть нейтралізовані шлунковим соком.

Якщо ми хочемо повною мірою скористатися корисною дією йогурту, просто додайте продукти, які є джерелом вуглеводів і жирів, наприклад, вівсянку з горіхами.

Гострі спеції

Додавати в сніданок гострі спеції не варто, тому що містяться в них речовини, наприклад піперин, незважаючи на цілющі властивості, подразнюють слизову оболонку.

Шлунок починає виділяти підвищену кількість шлункової кислоти та посилює рефлюкс вмісту шлунка в стравохід, викликаючи відчуття печіння в стравоході та горлі.

Щоб знизити ризик появи неприємних недуг, замість сніданку додайте в обід або дуже ранню вечерю гострі спеції.

Важко перетравлювані продукти - англійський сніданок

Класична англійська кухня славиться жирними і важкими для травлення стравами. Одним з них є англійський сніданок, популярний у всьому світі.

Традиційна трапеза обов'язково повинна включати смажений бекон, варені ковбаси і пудинг. До цього набору варто додати яєчню та деруни та печену квасолю.

Така калорійно-жирова бомба надовго затримується в шлунку і може викликати печію, болі в животі, метеоризм, нудоту і діарею.

Варто замінити бекон і сосиски нарізкою з м'яса птиці, яєчню - пашотом, деруни - цільнозерновим хлібом, а запечену квасолю - свіжими овочами. Такий набір не тільки легше засвоюється, але і менш калорійний.