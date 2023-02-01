Вихователька дитбудинку під Києвом знущалася над дітьми: жінці загрожує до 6 років

Він уточнив, що на тілі постраждалої дівчинки було виявлено січені рани.

"Просто нелюдська жорстокість до дитини", - наголошує офіцер.

Нєбитов додав, що зараз усі 19 дітей цієї установи вилучені та перебувають у лікарні для проведення обстеження, а також з'ясування всіх обставин події.

Наразі брутальну виховательку - 51-річну уродженку Києва - затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Жінку чекає на суд. За побої та знущання над малолітньою їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як зазначає Нєбитов, поліція та прокуратура Київської області "завжди мала принципову позицію щодо суворого покарання осіб, які проявляють жорстокість до дітей".

Постраждала дівчинка з дитбудинку у Фастівському районі під Києвом (фото: t.me/andrii_nebytov)

"Закликаю усіх, якщо вам відомі випадки насилля над дітьми, повідомляйте соціальні служби, або органи Національної поліції", - пише він.

У якому саме закладі стався кричущий випадок, правоохоронець не уточнює. Відомо, що у Фастівському районі Київської області функціонують п'ять дитячих будинків сімейного типу, в яких виховують дітей без батьків.