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Вихователька дитбудинку під Києвом знущалася над дітьми: жінці загрожує до 6 років

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Середа 01 лютого 2023 15:22
Вихователька дитбудинку під Києвом знущалася над дітьми: жінці загрожує до 6 років Колаж РБК-Україна: за знущання над дітьми у дитбудинку під Києвом затримана вихователька
Автор: Володимир Костирін

Під Києвом у Фастівському районі вихователька закладу, де опікувалися дітьми, знущалася над 9-річною дівчинкою. Також, за попередніми даними правоохоронців, подібні жахливі методи "виховання" у закладі застосовувалися вже не вперше.

Про це 1 лютого повідомив начальник ГУ Національної поліції у Київській області Андрій Нєбитов у Telegram.

Він уточнив, що на тілі постраждалої дівчинки було виявлено січені рани.

"Просто нелюдська жорстокість до дитини", - наголошує офіцер.

Нєбитов додав, що зараз усі 19 дітей цієї установи вилучені та перебувають у лікарні для проведення обстеження, а також з'ясування всіх обставин події.

Наразі брутальну виховательку - 51-річну уродженку Києва - затримали та помістили до ізолятора тимчасового тримання. Жінку чекає на суд. За побої та знущання над малолітньою їй загрожує до 6 років позбавлення волі.

Як зазначає Нєбитов, поліція та прокуратура Київської області "завжди мала принципову позицію щодо суворого покарання осіб, які проявляють жорстокість до дітей".

Вихователька дитбудинку під Києвом знущалася над дітьми: жінці загрожує до 6 років

Постраждала дівчинка з дитбудинку у Фастівському районі під Києвом (фото: t.me/andrii_nebytov)

"Закликаю усіх, якщо вам відомі випадки насилля над дітьми, повідомляйте соціальні служби, або органи Національної поліції", - пише він.

У якому саме закладі стався кричущий випадок, правоохоронець не уточнює. Відомо, що у Фастівському районі Київської області функціонують п'ять дитячих будинків сімейного типу, в яких виховують дітей без батьків.

Раніше ми писали про те, що на Закарпатті покарали вчительку, яка зацькувала першокласницю.

Нагадаємо також, перед цим повідомлялося, що у Хмельницькій області директора судитимуть за булінг у школі.

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