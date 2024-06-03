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Виходили немовля вагою понад 400 г: у Дніпрі медики героїчно встановили рекорд (фото)

У Дніпрі медики встановили рекорд з порятунку немовлят (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук

У Дніпрі в регіональному медичному центрі сімейного здоров’я встановили рекорд. Медики виходили малюка, який народився з вагою лише 470 г.

Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-сторінку голови Дніпропетровської облради Миколи Лукашука.

Що відомо

В медзакладі облаштували новітні пологові зали. Там є все: від кнопки виклику медичного персоналу до спеціальних дитячих столиків з верхнім і нижнім підігрівом.

У лікарні виходжують недоношених діток від 500 г ваги. Навіть рекорд встановили - врятували малюка, який народився із вагою 470 г.

У Дніпрі медики встановили рекорд з порятунку немовляти (фото: t.me/mykola_lukashuk)

Загалом на рік медики лікарні проводять близько 2500 пологів. І більше половини - з ускладненнями. 

Микола Лукашук зазначив, що Дніпропетровська область стала медичним хабом для жителів фронтових регіонів: Луганської, Донецької, Запорізької, Херсонської та Харківської областей. Навантаження на лікарню надзвичайно велике, але медики справляються з новими викликами, зберігаючи життя малюків.

Палати, в яких медики рятують немовлят (фото: t.me/mykola_lukashuk)

Раніше ми повідомляли, що у Львові народилася дівчинка-богатирка.

Також ми писали про 5 українських зірок, які стали багатодітними батьками під час війни.

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