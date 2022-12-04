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Вигнали 85-річну бабусю, бо була вдягнена не за "дрес-кодом": київська пекарня гучно оскандалилася

Фото: Пекарня "Хлібний" потрапила у скандал (колаж Styler)
Автор: Світлана Мащенко

Відома київська пекарня "Хлібний" втрапила в гучний скандал, вигнавши із закладу 85-річну жінку, бо та не так вдягнена. Бабуся приїхала з Чернігівщини, щоб попросити відновити свою оселю.

Обурливу історію повідали в одному з київських Telegram-каналів.

Не той "дрес-код"

Скандальну історію розповіла киянка Ганна Сергєєва. Каже, акуратна бабуся зайшла зігрітися та попросити окропу, але їй показали на двері.

Жінка покликала бабусю за свій столик, замовила їй їжу, але офіціантка попросила піти.

Пекарня Хлібний вляпалася в скандал (фото: "Киевский движ")

Як виявилось, 85-річна жінка приїхала з Чернігівської області, щоб просити допомогти відновити її будинок, у якому немає вікон та протікає дах.

Не перший скандал

У березні 2021 року "Хлібний" оскандалився через те, що фактично кинув співробітницю на гроші.

Дівчина працювала кілька місяців, після чого її звільнили за незначне порушення правил і відмовилися компенсувати гроші за відпрацьовані години.

Раніше ми писали, що під Тернополем маму з дитиною виставили з пункту обігріву.

Також повідомлялося, що український бренд потрапив у скандал, взявши на роботу "хорошу" росіянку.

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