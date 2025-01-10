"Виглядає жалюгідно". Гурт 5'nizza повернувся до російської мови і розлютив українців

На опублікованому відео Бабкін виконує коротку мелодію на гітарі, а Андрій Запорожець співає про те, що гурт 5'nizza виступить на сценах Берліна, Амстердама, Барселони, Валенсії та Франкфурта.

Після цього Сергій уточнює, що тур триватиме з 9 по 16 лютого. Проте вся інформація була подана російською мовою.

Українці не розуміють, чому на третій рік повномасштабної війни артисти досі співають мовою агресора.

"А чому не українською? Що, боїтеся європейським українцям не буде зрозуміло? Чи для росіян співаєте? Не очікувала, аж противно, хоч ваші пісні люблю", "Це ж якими треба бути меркантильними, щоб так і нічого не зрозуміти. Гарних концертів. Повеселіть росіян, клоуни", "Чому такі артисти з такою аудиторією замість розвивати українську культуру і мову за кордоном, "вафлять", Бл*ть,реально наче в паралельних світах живемо", - обурені користувачі мережі.

Слід зазначити, що це не перший раз, коли Сергій Бабкін опиняється в центрі скандалу. У 2023 році гурт 5'nizza звинуватили у співпраці з росіянами. Для організації концертів за кордоном музиканти звернулися до промоутера з РФ.

Гурт 5'nizza (фото: instagram.com/5nizza_official)

Тоді директорка гурту пояснила, що цей організатор нібито є давнім другом Бабкіна і, хоча народився та виріс у країні-агресорі, вже давно є громадянином Ізраїлю та відкрито засуджує війну.

Згодом співак презентував пісню "Зрада", у якій у сатиричній формі висміяв українців за взаємні звинувачення через використання "випадкових" російських слів, перегляд контенту країни-агресора, відсутність публікацій про війну, придбання дорогих брендів під час великої війни тощо.