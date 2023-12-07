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Відзначився своєю стійкістю. На війні проти Росії загинув відомий український гандболіст (фото)

Олександр Перепелиця (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Гаюк

На війні проти російських загарбників загинув український гандболіст Олександр Перепелиця. На передовій чоловік був бійцем полку "Азов", командиром мінометного взводу І роти спеціального призначення.

Про це повідомляє РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на допис у Telegram-каналі Комітету молоді та спорту ВРУ.

Що відомо про військового

Олександр з дитинства захоплювався спортом, а саме гандболом. У складі власної команди він Разом представляв рідне місто Роздільне в Одеській області на змаганнях різного рівня, грав на позиції захисника. 

Вже перебуваючи на фронті, хлопець став командиром мінометного взводу І роти спеціального призначення в батальйоні "Азов".

Попри те, що Олександрові було лише 26 років, він до останнього залишався вірним присязі, виявляв стійкість та мужність. Під час виконання бойового завдання у районі населеного пункту Кремінна Луганської області Олександр Перепелиця загинув.

На його честь у рідному місті на Одещині започаткували Кубок з гандболу пам'яті Олександра Перепелиці.

Олександр Перепелиця (фото: t.me/kommolodsport)

Нагадаємо, що за час повномасштабної війни РФ проти України загинули понад 360 українських спортсменів та тренерів.

 

Раніше ми повідомляли про загибель працівника мерії Любліна на передовій в Україні.

Читайте також, чим запам'ятався 33-річний футболіст Роман Годований, який віддав життя за Україну.

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