Эти виды рака можно быстро вылечить: ученые сделали заявление о прорыве в онкологии

Рак в Украине находится в списке основных причин смертности жителей. Ученые всего мира уже много лет изучают заболевания, ищут лекарства и находят новые препараты, которые помогут победить онкологию.

Эксперты рассказали о пяти видах рака, которые в современном мире уже легко поддаются диагностированию и лечению, и некоторые пациенты имеют шанс избавиться от онкологии навсегда.

Рак молочной железы. Этот вид рака уже можно диагностировать на первой стадии и вовремя начать необходимое лечение. Постоянные объяснения о важности регулярных медицинских осмотров сделали свое дело – женщины бегут к врачу при первых подозрениях на уплотнения в груди. Если рак груди не имеет сопутствующих осложнений и заболеваний, то шансы его победить благодаря современной медицине – до 75%.

Рак предстательной железы. Этот вид рака поражает мужчин и чаще всего в преклонном возрасте. Однако регулярные посещения врач-уролога и обследования способны снизить риск смертности до 95%.

Рак шейки матки. Этот вид онкологии один самых распространенных у женщин. На данный момент медики уже изобрели вакцину, которая позволяет снизить риск заболеваемости до нуля. Кроме того, возможности быстро избавиться от недуга повышаются в разы при постоянном посещении врача-гинеколога.

Рак кожи. Этот вид рака также весьма часто встречается и его обнаружить бывает несложно, так как все его проявления обычно на поверхности. Если на коже человека внезапно появляются подозрительные пятна, родинки и родимые пятна начинают резко увеличиваться в количестве, то это повод быстро обратиться к врачу и пройти обследование. Самое важное – обнаружить заболевание на ранней стадии и тогда шансы на полное излечение значительно увеличиваются.

Рак кишечника. По мнению онкологов, этот вид рака довольно опасен, но шансы его победить – 9 из 10 случаев. Самое важное – это ранняя диагностика. Первые признаки того, что с организмом что-то не в порядке – внезапная потеря веса без причины, частые боли в животе, слабость, повышенная утомляемость.

Напомним, ранее мы писали о том, что медики рассказали, что делать пациентам с онкологией при коронавирусе.