Відрізала косу, щоб допомогти ЗСУ: як маленька волонтерка збирає гроші на армію (відео)

Як українська коса рятує захисників

Даринка вирішила продати волосся ще в березні минулого року, проте чекала, щоб воно відросло ще довшим. Тобто ще на початку повномасштабної війни вона знала, що волосся продасть, а гроші - передасть ЗСУ.

Проте афішувати свою діяльність Даринка не хотіла: батьки ледь вмовили її запросити журналістів, щоб надихнути своїм прикладом інших.

Мама дівчинки не хотіла, щоб донька відрізала волосся. Ледве вмовила дочку дочекатися першого причастя, аби піти до церкви з косою.

Даринка з батьками (фото: suspilne.media)

"Для кожної мами волосся дочки - це є цінність, багатство, краса. Я люблю її заплітати, розчісувати, допомагати мити голову", - розповідає жінка. Але Дарина непохитна.

За 50 сантиметрів волосся маленька волонтерка отримає 7 000 гривень. Цих грошей їй не вистачало, щоб купити третю пічку для військових.

"Зараз такий важкий час. Я подумала, що треба допомагати. Бо я сиджу вдома у телефоні. Я подумала, що хочу як тато бути - волонтером. Я розумію, що таке війна, як зараз гинуть невинні діти, як солдати гинуть. Тому я подумала, що треба допомагати", - пояснює своє рішення Дарина.

Волонтерка зі своєю відрізаною косою (фото: suspilne.media)

Спочатку вона плела маскувальні сітки в школі, потім почала продавати різноманітні патріотичні вироби, а зароблені кошти донатити на допомогу ЗСУ. Але скільки саме заробляє, Дарина нікому не каже, бо хоче бути "таємним волонтером".

"Забирає чоловік якісь речі, не вистачає грошей, вона витягувала з каси та давала. Вона не звітувала - просто так допомагала", - розповідає мама.