Відпустка перетворилася на кошмар. Блогерку госпіталізували через помилку з кондиціонером в готелі

24-річна Ліана Фостер, відома блогерка з Британії, потрапила у лікарню під час свого відпочинку у Туреччині. Жінка опинилася під крапельницями через кондиціонер у своєму готельному номері. Вона зробила одну-єдину помилку, яка коштувала їй здоров'я.

Що це була за помилка з кондиціонером та які неприємності отримала британка, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на Daily Star.

Ліана була у відпустці разом зі своєю родиною в Анталії в Туреччині. Одного ранку жінка прокинулася від дуже сильного болю в горлі. Вона була дуже знесилена, а її мама, 52-річна Лінетт, подивилася горло та побачила білі плями на мигдаликах.

Рідні одразу відвезли Ліану до лікарні, де її швидко госпіталізували. Обстеження показало, що у жінки гострий тонзиліт. А причиною захворювання став звичайний кондиціонер, бо Ліана зробила одну дуже поширену помилку.

Жінці одразу поставили крапельницю і їй прийшлося провести деякий час у лікарні. А далі - терапія антибіотиками.

"Я почувалася дуже запамороченою, а також у мене сильно боліло горло. Я не могла ні їсти, ні пити. Думала, що це знову ковід. У мене була погана температура, моє тіло дуже боліло, і я пішла до лікарів. Вони сказали, що це важкий випадок тонзиліту", - розповіла вона.

Блогерка попала в лікарню на відпочинку через помилку з кондиціонером (фото: instagram.com/lianafosterr)

Лікарі пояснили Ліані, що це все через кондиціонер. Коли вона приїхала в Анталію, то одразу поїхала в готель. В першу ніч кондиціонер був увімкнений цілу ніч. І він висів дуже близько до ліжка.

"Вони кажуть, що це може бути плісняве повітря. Лікар сказав, що, швидше за все, це від кондиціонера. Я не могла вживати пероральні антибіотики, тому мені довелося робити ін'єкції протягом трьох днів - двічі на добу. Мені було дуже боляче. Я думаю, що якби ми не спали з увімкненим кондиціонером, то все було б дуже добре", - розповіла вона.

Друга помилка була у тому, що жінка відчула перші симптоми, але не звернулася до лікаря в готелі, бо це було "дорого". І до лікаря Ліана попала тільки другий день хвороби. Відпустка цілої родини перетворилася на кошмар.