"Відписуюсь, сміття". Камінська зізналася в любові до російських пісень і розлютила українців
Екс-солістка гурту “НеАнгели” Слава Камінська, яка вже потрапляла в скандал через публічний захист російської мови, знову нарвалася на хейт. Співачка, яка нині мешкає на іспанському острові Тенеріфе, зізналася, що досі слухає музику артистів РФ.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-сторінку виконавиці.
Зі слів знаменитості, вона слухає особливо ті композиції, з якими пов'язує своє дитинство.
У плейлисті Слави досі залишаються артисти, чия діяльність викликає обурення в українців.
Серед них - прихильник путінського режиму та фігурант бази "Миротворець" Міша Фомін із гурту Hi-Fi, колектив "Иванушки International", який виступав у тимчасово окупованому Криму, співачка Земфіра, що, попри антивоєнні заяви, продовжує сплачувати податки в Росії, а також Єва Польна, яка неодноразово брала участь у заходах, що підтримують кремлівську пропаганду.
“Останнім часом все частіше слухаю “Гостей из будущего”, Hi-Fi, Земфіру, Губіна, “Иванушек”… Це не просто треки з нульових - це емоційна матриця покоління. Ми можемо вивчити будь-яку мову, адаптуватися, переїхати, стати ким завгодно. Але неможливо змусити себе забути те, під що ти ріс”, - видала Камінська.Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Екс-солістка “НеАнгелів” переконана, що прослуховування російської музики не означає підтримки Росії, яка веде жорстоку війну проти України, чинить воєнні злочини та вбиває мирних громадян.
“Музика вбудована в нас не словами - вона вбудована емоціями. Ти слухаєш - і згадуєш, яким ти був. Прокручуєш у голові сцени життя, як стару плівку. Це не про вибір. Це про пам'ять”, - вважає Слава.
За словами співачки, це також не слід розцінювати як солідарність із артистами, що публічно схвалюють війну.
“Слухати - не означає обирати сторону. Слухати - означає згадувати, відчувати, бути собою”, - додала вона.
Українці обурені
Для багатьох українців така позиція звучить як відмова від інформаційної та культурної боротьби, особливо в умовах війни.
- Коли сиділи у коридорі з малими - теж вмикали Земфіру?
- Вже і ваші російською не зможу слухати.... до побачення!
- Це, тому що вас особисто ця війна не торкнулась! Ваших близьких. Ну те, що ви не дома і тд, бла ,бла, бла…Це про відсутність моралі
- Яка ж безталанність... яка дика жага до стану жертви, так безглуздо виправдана... прикро і сумно
- Я в шоці! Настільки люди слабкі, щоб відмовитись від пєсєнок рускіх?!?! У світі стільки красивої музики, ні, треба слухати їх!
- Дуже вас поважаю. Але ж ви розумієте, що гроші за контент який ви дивитесь і слухаєте, йдуть в РФ… А потім вони їх використають проти України, на жаль…
Нагадаємо, раніше навколо Слави Камінської розгорівся скандал після її допису в Instagram, де вона опублікувала скриншот 10-ї статті Конституції України.
У ній зазначено, що державною мовою є українська, проте допускається вільне використання російської та мов національних меншин.
"Поясніть мені, законослухняні громадяни. Лижі не їдуть?" - написала артистка, чим викликала хвилю обурення в мережі.Слава Камінська (фото: instagram.com/babaslavka)
Користувачі нагадали співачці, що триває повномасштабна війна, розв’язана Росією, і саме мова стала частиною інформаційного фронту.
У відповідь на критику артистка вступила в суперечки з коментаторами, заявивши, що має право говорити російською.
До того ж Слава нині мешкає за кордоном - у Нідерландах та Іспанії. Повернення до України вона не розглядає, пояснюючи це тим, що, за її словами, “у нас тут усе складно в головах".
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