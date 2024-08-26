"Відписалася від новин": відома блогерка обурила словами про страх та тривоги в день ракетного удару

Блогерка Настя Скальницька, яка мешкає під Києвом та виховує двох дітей, поділилася думками щодо тривог, страху та війни. В день масованої ракетної атаки по Україні вона вирішила заявити, що їй "легше жити" без новин.
Про це повідомляє РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Telegram-канал Скальницької
Так, спочатку блогерка показала, що вона та її родина спускалася в підвал. А потім, Скальницька заявила, що часто сперечається зі своїм чоловіком через повітряні тривоги.
Вона запевняє, що в неї немає ані страху, ані паніки. При цьому Настя "давно відписалася від Telegram-каналів та новин", бо так їй "легше жити" і взагалі вона вірить в найкраще.
За словами блогерки, на початку повномасштабної війни РФ проти України вона перебувала у Миколаєві, де "всіх заспокоювала". А нині ж вона радить "обрати шлях, який вас збереже не тільки фізично, але й морально".
"Так, я не хочу ставити на стоп життя", - заявила Скальницька.
Відома блогерка обурила мережу (скріншоти)
У коментарях фани не приховували, що слова Насті оцінили не всі. Також блогерці нагадала, що вона сама рекламувала новинні пабліки, а нині каже, що нічого не читає. Юзери пишуть:
Ба більше, у коментарях з'явилася користувачка, яка дорікнула Скальницьку за слова про Миколаїв. Вона показала скріншоти листування з блогеркою, коли та відмовилася допомагати військовим.
Скальницьку розкритикували в мережі (скріншот)
Після цього Настя написала про "інші сенси" та порадила підписникам знайти психолога або сили для позитивного мислення.
За словами блогерки, вона вже боїться писати щось в Instagram, адже там її думки можуть засудити. Втім, у Telegram вона все одно продовжує ділитися роздумами.
Дописи Скальницької (скріншот)
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