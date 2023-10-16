Відомого режисера з дружиною жорстоко вбили у їхньому будинку. Напередодні парі погрожували

В Ірані зарізали одного із найвидатніших кінорежисерів Даріуша Мехрджуї та його дружину Вахіде Мохаммадіфар. Подружжя вбили 14 жовтня у їхньому будинку поблизу Тегерану.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію The Gardian .

Що відомо про вбивство зіркового подружжя

У ЗМІ повідомляють, що пару вбили кількома ножовими пораненнями в шию. Також зазначається, що Мехрджуї надіслав текстове повідомлення своїй дочці Моні близько 21:00 за місцевим часом, запросивши її на вечерю в їхній будинок у Караджі, що поблизу Тегерана. Прибувши туди через півтори години, вона знайшла тіла батьків.

Того ж дня поліція повідомила, що на місці злочину не видно ознак проникнення, усі двері будинку були без пошкоджень. Однак на місці події виявили сліди, які можуть належати вбивці.

Наступного дня місцева газета Etemad опублікувала інтерв’ю з дружиною режисера, в якому йшлося про те, що їм погрожували, а їхній будинок пограбували.

"Розслідування показало, що жодних скарг щодо незаконного проникнення на сімейну віллу Мехрджуї та крадіжки їхніх речей не надходило", - заявили у поліції.

Подружжя напередодні скаржилося на погрози (фото: Abdolvahed Mirzazadeh/AP)

Що відомо про режисера Мехрджуї

Міністр культури Ірану Мохаммад-Мехд Есмаїл назвав Мехрджуї одним із піонерів іранського кіно та творцем вічних творів.

Народився Даріуш в 1939 році в Тегерані. Вивчав філософію в Сполучених Штатах, а потім повернувся до Ірану, де заснував літературний журнал і випустив свій перший фільм у 1967 році "Діамант 33" - пародію на серіал про Джеймса Бонда.

Режисера асоціювали із іранською новою хвилею кінематографа, а його фільм 1969 року "Корова" був одним із перших стрічок цього руху. Також у його доробку "Містер легковірний" і "Цикл".

З 1980 по 1985 рік він жив у Франції, де працював над документальним фільмом "Подорож до країни Рембо". Повернувшись до Ірану, він отримав успіх у прокаті з "Орендарями" у 1987 році.

Протягом 1990-х років Мерджуї зображував життя жінок у мелодрамі "Сара, Парі та Лейла" про безплідну жінку, яка заохочує свого чоловіка одружитися з другою жінкою.

Мехрджуї вважали піонером іранського кіно (фото: Instagram/Dariush Mehrjui)