Відомого актора, який зрадив Україну, під конвоєм виштовхали з Грузії: не дали навіть вийти з аеропорту

Не випустили навіть з аеропорту

Актора Віталія Гогунського, який зіграв Кузю у серіалі "Універ", не раді бачити в Грузії. Він вирішив відвідати Тбілісі та прилетів туди літаком. Але в цій країні не люблять тих, хто відкрито підтримує війну в Україні та прославляє путінський режим.

Тому Гогунському не дали навіть вийти з аеропорту до міста. Його під конвоєм одразу проводили в інший літак, на Москву. Відео його ганебного вигнання зняли очевидці та швидко виклали до мережі.

Інформацію про вигнання Гогунського підтвердив його директор, Табріз Шахіді. Він сказав, що рішення про вигнання артиста ухвалила влада Грузії, з політичних причин. А Гогунський прилетів до Тбілісі, щоби брати участь у зйомках.

Сам актор інцидент поки що не коментує. Хоча відео вже є у всіх соціальних мережах і з Гогунського почали жартувати, закликаючи його сказати фразу персонажа з "Універа" - "блін-блінський".

Хто такий Віталій Гогунський

Віталій Гогунський народився 1978 року у місті Кременчуці Полтавської області. Там же він провів своє дитинство, а його батько – депутат міської ради міста Кременчука.

Освіту Гогунський теж здобув в Україні – він закінчив Кременчуцький ліцей, музичну школу за класом фортепіано та Одеський національний політехнічний університет, здобувши освіту інженера-технолога машинобудування.

Віталій Гогунський

А у 2000-х він опинився в Росії, де закінчив додатково ВДІК, у майстерні Олексія Баталова. З 2004 почав зніматися в кіно й особливу популярність (у РФ) йому приніс серіал "Універ", де він зіграв роль Кузі.

Варто зазначити, що Гогунський – активний шанувальник політики російського диктатора Володимира Путіна. Спочатку він розповідав на РосТВ, що на Майдані мітингувальникам підмішували наркотики, а у 2022 році він поїхав на окуповані території Донбасу, щоб "підтримати солдатів російської армії".

З рідними у Гогунського стався конфлікт на ґрунті політичних поглядів. З ним не хочуть спілкуватися ні батьки, ні друзі юності з Кременчука та Полтави. В одному з інтерв'ю він розповів, що на нього "ллється негатив, з батьком стосунки натягнуті".

На додаток, за його часті висловлювання щодо війни його почали хейтити не лише в Україні, а й у Росії.