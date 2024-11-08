Відомий український співак розійшовся з моделлю OnlyFans

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на спільний допис пари в Instagram.

Так, Віталій опублікував у своїх stories з вже колишньою дівчиною, і натякнув, що наразі переживає нелегкий етап у житті.

"Хотілось би багато сказати, написати, але зараз немає слів, та і навряд будуть. Може, це тільки етап життя. Можу тільки сказати, що у всього є свій кінець і неймовірний початок", - написав OSTROVSKYI.

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Згодом модель підтвердила, що вони дійсно більше не разом, а також зазначила, що це вона стала ініціаторкою розриву.

"Так. Зараз ми не разом. Це моє найскладніше рішення. Я дуже люблю і поважаю цю людину. Але це життя. Дуже прошу не порушувати мої особисті кордони і нічого не писати. І на якийсь час я зникну", - звернулася до фоловерів Муронець.

Пізніше екс-закохані заявили, що не відкидають можливості возз’єднання. Втім, в якому саме статусі будуть вони - друзів чи закоханих - покаже час.

"Я ніколи не кажу "ніколи". Ми ще будемо разом, неважливо в якості кого. Це просто треба пережити, пройти. I почати все знову, чи то друзями, чи то коханими", - додали зірки.

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Що відомо про стосунки пари

Віталій та Аліна були разом майже два роки. А познайомилися вони в барі.

"Насправді це не якась романтична історія, а звичайне знайомство, яке відбулося в барі, нас просто представили одне одному, і ми почали спілкуватися. Вона модель, бізнесвумен, а ще - дуже чарівна дівчина, яку я шалено кохаю. В принципі, про мої почуття можна дізнатися через творчість, бо про неї мої пісні", - розповідав Островський.

Виконавець також ділився, що підтримувати хороші стосунки з моделлю допомагає романтика. За своєю натурою він дуже романтичний хлопець, який приділяє достатньо часу, аби вдовольнити потреби своєї дівчини.

Ostrovskyi та Аліна Муронець (фото: instagram.com/muronetssss)