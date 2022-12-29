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Відомий український співак потрапив у жахливу ДТП: усі деталі й фото

Український співак MELOVIN (фото: instagram.com/melovin_official)
Автор: Юлія Гаюк

Знаменитий український виконавець MELOVIN потрапив у ДТП. Під час руху він зіштовхнувся з іншою автівкою на дорозі. Обидві машини зазнали ушкоджень, проте сам співак обійшовся легкими травмами.

Про це він розповів у своєму Instagram.

Що сталося із зіркою

Ввечері 28 грудня Костянтин Бочаров, більше відомий як MELOVIN, потрапив у жахливу ДТП. Він зіштовхнувся з іншим водієм прямо на дорозі. Перші світлини з місця події виконавець показав у соцмережах.

Меловін потрапив у ДТП (фото: instagram.com/melovin_official)

Достеменно невідомо, що саме спричинило аварію та хто із двох водіїв винен. Проте артист переконує прихильників, що він цілий і здоровий.

"Відсвяткую цей день як ще одне День Народження. Голова болить і коліно. Але дякую всесвіту що живий", - написав він.

Більше жодних коментарів ні сам MELOVIN, ні його команда не надавали.

Раніше Костянтин Бочаров розповів про знущання Оксани Марченко на шоу "Х-Фактор".

Читайте також, що було між співаком і його партнеркою на "Танцях з зірками".

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