Відомий український співак потрапив у жахливу ДТП: усі деталі й фото

Що сталося із зіркою

Ввечері 28 грудня Костянтин Бочаров, більше відомий як MELOVIN, потрапив у жахливу ДТП. Він зіштовхнувся з іншим водієм прямо на дорозі. Перші світлини з місця події виконавець показав у соцмережах.

Меловін потрапив у ДТП (фото: instagram.com/melovin_official)

Достеменно невідомо, що саме спричинило аварію та хто із двох водіїв винен. Проте артист переконує прихильників, що він цілий і здоровий.

"Відсвяткую цей день як ще одне День Народження. Голова болить і коліно. Але дякую всесвіту що живий", - написав він.

Більше жодних коментарів ні сам MELOVIN, ні його команда не надавали.