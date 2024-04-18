Відомий український блогер пояснив "знущання" з колишньої та розповів правду про розлучення

Про що йдеться у дописі

У своїй публікації Антон Скуратов зізнався, що останній тиждень його життя був нелегким.

"Близькі, друзі та клієнти почали сумніватися у моїй адекватності, тому мета цього відео - спростувати брехню в мою сторону", - наголосив він.

Чоловік визнав, що йому досі "неприємно ділитись цією багнюкою".

"Але інакшого виходу я не маю. Я вже відчув на собі репутаційні збитки.

Сподіваюсь, ми раз і назавжди закриємо тут цю тему", - написав він.

Аб'юзивні стосунки

У новоствореному Telegram-каналі "СкураТОВ" блогер оприлюднив повну версію свого відеозвернення, різноманітні "матеріали" та "брудні деталі" щодо своєї колишньої та стосунків із нею.

З них випливає, буцімто дівчина словесно його ображала, вимагала грошей та не хотіла підписувати документи на розлучення.

Скуратов зауважив, що "жодного разу не підіймав руку на свою колишню, тим паче взагалі на будь-яку жінку".

"Так, в нас були аб'юзивні стосунки, ми багато сварилися, були скандали, але я ніколи не переходив межі. Більше того, аб'юзу, шантажу і знущанням піддавався я. Записую це відео, щоб в першу чергу захистити свою репутацію, честь і гідність. І довести вам, що якась ескортниця, або людина з низькими моральними якостями, навіть якщо захоче, не зможе заробити на вас гроші або хайп і якусь популярність, чим зараз вона і займається", - наголосив блогер.

Він додав, що Альона працювала у сфері ескорт-послуг, але коли він їй це "закинув", вона відреагувала дуже різко й побажала йому смерті.

Крім того, чоловік зауважив, що сліди "побоїв" на тілі дівчини залишились внаслідок самооборони - адже та під час чергової сварки накинулась на нього й не давала вести машину, в якій вони їхали разом. Аби не наражати їх на небезпеку, він зупинив автівку на узбіччі.

"Я не виганяв її з машини. Вийшов, відкрив багажник. Вона одразу почала знімати, бо бачила мій стан, що я дуже емоційний і можу наговорити багато зайвого. Вона постійно це робила. Я кинув їй в обличчя 3000 доларів і сказав, що далі вона їде сама. Бо розумів, наскільки небезпечно нам перебувати разом в одній машині. Тим паче на трасі. І для мене, і для інших учасників дорожнього руху", - пригадав Антон.

Наслідки нападу колишньої (скріншот: t.me/СкураТОВ)

Він додав, що пізніше далі вони поїхали далі разом і наголосив, що якби був тираном, вона б із ним не поїхала.

Крім того, Скуратов стверджує, що його погроза (в лайливій формі) вдарити по обличчю стосувалась не колишньої, а собаки, яка також була присутня в кадрі.

Скандальне розлучення

За словами блогера, він хотів розлучитися з Альоною, проте вона відмовлялася підписати необхідні документи та звільнити його квартиру, де мешкала пара.

Антон стверджує - вона хотіла грошей, однак запропоновані 3 тис. доларів на місяць й оплата квартири впродовж перших пів року її не влаштовували. Натомість вона хотіла 10 тис. доларів.

"Я просив залишити її мою квартиру, але її аргументом було те, що ми одружені. Вона не хотіла приймати мою пропозицію. Я був готовий зняти їй квартиру та на місяць платити 3 тисячі доларів. Вона хотіла 10 тисяч доларів і саме тому не виїжджала, адже не могла собі "забезпечити комфортне життя" на ту суму, яку я пропонував", - розповів він.

Переписка з колишньою (скріншот: t.me/СкураТОВ)

"Чи буде людина, яка піддається фізичному насильству та аб'юзу, затягувати процес розлучення, тим паче ініціатором якого був я? Мені здається, така людина при першій же можливості закінчить будь-які стосунки з аб'юзером", - зауважив чоловік.

Врешті-решт йому "знадобилось майже пів року, щоб через суд і з адвокатами з нею розлучитися".

"Вона просто хотіла отримати від мене гроші за розлучення", - вважає блогер.

Насамкінець він зазначив, що саме зараз подає "позов до суду на свою колишню та всіх причетних до розповсюдження недостовірної інформації та наклепу" на нього.

Чим популярний Антон Скуратов

Антон Скуратов - TikTok та YouTube блогер, який знімає пранки.

Він також брав участь у проекті "Чоткий паца", що був популярний близько 10 років тому.

Зараз Скуратов має спільний з Антоном Мурафою YouTube-канал, на якому вони публікують власний розважальний контент.