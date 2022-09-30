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Відомий український актор та воїн ЗСУ потрапив у ДТП (фото)

Фото: Павло Алдошин потрапив у ДТП (instagram.com paldoshyn)
Автор: Анна Шиканова

Український актор Павло Алдошин, виконавець головної ролі у фільмі "Снайпер. Білий ворон" та боєць ЗСУ, потрапив в аварію. Його мотоцикл зіткнувся на дорозі з лосем.

Про це Павло Алдошин розповів на своїй сторінці у Instagram.

За словами артиста, він їхав дорогою на мотоциклі зі швидкістю 67 км/год. У цей момент його наздогнав лось. Мабуть, тварина вибігла на дорогу, і Алдошин не впорався з керуванням.

"Так ось. Лось мене знайшов. Я не розумію, яким чином, але лось мене знайшов, і це сталося в тилу. Коротше, лось зник. Відповідальність на ньому. Моє тіло нормально. Мотоцикл на смітник. Швидкість 67 кілометрів на годину. Я не гонщик, якщо що", - повідомив актор.

Також він додав, що чекає на УЗД, оскільки таки постраждав під час аварії. Є загроза внутрішнім органам.

Павло Алдошин – український актор театру та кіно, родом із села Семихатки під Генічеськом. Частина його сім'ї зараз перебуває в окупації, але маму на початку літа Алдошин зміг вивезти.

Фото: Павло Алдошин (instagram com paldoshyn)

Сам артист на початку повномасштабного вторгнення вирушив до ЗСУ, щоб захищати рідну країну.

За 10-річну кар'єру актора, він встиг знятися в 11 проєктах, у тому числі у фільмах "Німа", "Солена карамель", "Ігри дітей старшого віку", "Моя справжня мама" та у фільмі "Снайпер. Білий ворон", де зіграв головну роль.

До речі, раніше ми повідомляли, що фільм "Снайпер. Білий ворон" номінований на престижну кінопремію.

А ще писали про те, що Слєпаков залишив Росію назавжди.

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