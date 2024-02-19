Відомий український актор розповів, як його принижували колеги з РФ: "х*хляцький акцент"

Український актор Олександр Третьяченко пригадав, як його принижували у московському театрі через те, що він українець.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на інтерв’ю зірки серіалу "Колір пристрасті" 1+1.
Артист зізнався, що після початку повномасштабної війни він вже і не сподівався на повернення у професію.
Нині він прагне зробити свій внесок у розвиток нового етапу українського кіно та серіалів, адже ще багато років тому відмовився будувати кар’єру в РФ.
Олександр Третьяченко (фото: facebook.com/Alexandr Tretyachenko)
А все через зверхнє ставлення до нього російських колег.
"Мій однокласник підпрацьовував у московському театрі та товаришував з Табаковим, якому тоді потрібен був актор на роль. Друг мене йому і порекомендував. На моєму прослуховуванні був не сам Табаков, а інший викладач. Він сказав: "Одразу відчувається цей х*хляцький акцент", - поділився актор.
Тоді ж Олександр зустрів київського режисера Віталія Семенцова, який запропонував головну роль в одній зі своїх вистав.
Олександр Третьяченко (фото: facebook.com/Alexandr Tretyachenko)
"Вирішив, що краще залишуся тут, де не відчуватиму цього зверхнього ставлення. Ми за два тижні поставили виставу, яку показували в Жовтневому палаці у голубій залі - це був тріумф", - пригадав Третьяченко.
Зазначимо, що наразі актор грає у театрі, а також розвиває свій благодійний фонд і допомагає ЗСУ.
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