Відомий український актор повідомив про загибель близької людини на війні

Зі слів Володимира, на війні загинув його похресник. Також актор додав, що наразі його молодший син продовжує боронити Україну на передовій. Пішов він туди добровольцем.

Таке рішення стало потрясінням для близьких хлопця.

"Ми думали, що продовжить навчання в магістратурі, але він не захотів. Він вирішив служити", - поділився актор.

Нагадаємо, раніше актор розповідав, як отримав повістку у 54 роки. Після її вручення йому надали триденну відстрочку, щоб попрощатися з родиною, після чого він вирушив до Чернігова.

Володимир Ніколаєнко (фото: facebook.com/volodymyr.nikolaenko)

Проте, дізнавшись про його вік, там вирішили відправити його назад до київського ТЦК. У столиці Ніколаєнко отримав ще одну повістку та був скерований до іншої військової частини. Втім, і там його не прийняли на службу.

Актор зізнається, що морально це було складно, однак він не ухилявся від мобілізації. Значно більше хвилювалася його дружина, адже їхній син вже служить і захищає Україну від окупантів. Зрештою артист отримав бронь від мобілізації.

Коротка біографія Володимира Ніколаєнка

Володимир народився 10 жовтня 1969 року в Києві. У 1995 році він закінчив Київський державний інститут театрального мистецтва імені І. Карпенка-Карого. Після завершення навчання Сергій Данченко запросив його приєднатися до трупи театру імені Івана Франка, де й розпочалася його акторська кар'єра.

В Україні артист відомий як талановитий актор, який зіграв у багатьох фільмах і серіалах. Його майстерність особливо яскраво проявилася в комедійних проєктах, серед яких "Останній москаль", "Великі вуйки", "Свати 2" та інші.

Володимир Ніколаєнко (фото: instagram.com/suzirja.teatr)