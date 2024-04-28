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Відомий тренер розповів, чи допомагає жувальна гумка схуднути

Чи допомагає жувальна гумка схуднути (фото: Freepik)
Автор: Василина Копитко

Люди, які прагнуть схуднути, нерідко втамовують голод жувальною гумкою. Нею вони начебто обманюють організм, адже жують, але при цьому калорій не отримують.

Про те, чи може допомогти жувальна гумка схуднути, розповідає РБК-Україна (проект Styler) із посиланням на публікацію тренера Віктора Мандзяка в Instagram.

Чи допомагає жувальна гумка схуднути

"Жувальна гумка - хороша річ, але її треба вміти правильно застосовувати. Якщо після їди її жувати, то це добре, бо очищує ротову порожнину. Але компульсивно її жувати, щоб якось прибити відчуття голоду - не треба", - пояснює тренер.

Він додає, що не треба боятися відчуття голоду, яке виникає ближче до наступного прийому їжі. Це відчуття має наростати, але при цьому не треба терпіти його чи мучитися від цього.

"Якщо ви приймете реальність такою, як є і навчитесь витримувати неприємні емоції, тягу, бажання, то ви перейдете на інший рівень. Тож не треба боятися голоду, бо він власне показує, що саме зараз у вашому тілі розщеплюються жири, а це якраз ваша ціль", - говорить Мандзяк.

Також тренер наголошує, що коли людина зголодніє, то і їжа буде смачнішою. 

 

Чи допомагає тейпування схуднути

Іноді в інтернеті рекламують тейпи для схуднення. Ці стрічки наклеюють на тіло і вони начебто мають скоригувати фігуру й посприяти схудненню.

"Насправді, тейпи ні від чого не допомагають. Вони не знижують болісні відчуття, не допомагають від травм, і 100% не допомагають схуднути. Ваш  жир у тілі - це запаси енергії і ці запаси можна тільки використовувати на потреби організму. Тому треба підвищити витрати енергії організмом і знизити калорійність раціону - іншого шляху, щоб худнути, не існує", - каже Мандзяк.

Тож для ефективного схуднення треба створити дефіцит калорій.

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