Відомий тренер розказав, "молочку" якої жирності треба купувати для схуднення

Які молочні продукти краще обирати для схуднення?

Віктор розповів, що логічно припустити, що чим менше жиру, тим менше калорій, а отже, краща насичуваність і зменшене споживання калорій.

Мандзяк навів у приклад експеримент, проведений ученими, який показав цікаві результати. Піддослідних розділили на групи і пригощали трьома видами йогуртів: низькокалорійним з низьким вмістом жиру (230 ккал) та двома висококалорійними (по 510 ккал) - жирним та вуглеводним. На смак йогурти не відрізнялися, а учасники не знали про калорійність продуктів.

Після споживання йогуртів їх запросили до шведського столу, де вони могли їсти без обмежень. Вчені фіксували кількість спожитих калорій, щоб визначити, наскільки ситними були йогурти.

Результат показав, що ті, хто пив калорійні йогурти, споживали в середньому на 70 калорій менше під час їжі, проте загальна калорійність спожитого у них виявилась на 210 калорій вищою, ніж у тих, хто пив дієтичний варіант.

Цікаво, що група учасників, яка не пила йогурт перед їжею, спожила більше калорій, ніж ті, що пили дієтичний йогурт, але менше за тих, хто пив калорійні.

Висновок простий: чим менше калорій в напої або продукті на певний об’єм, тим краще насичення і менше зайвих калорій.

Обираючи знежирене молоко чи йогурт, ви не лише підтримаєте здорову вагу, але й допоможете своїй талії залишатися стрункою.